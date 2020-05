Associazioni | 02 Mag 2020 CONDIVIDI:

Basilicata, l'allarme di Ordine e Assostampa: «Sistema dell'informazione a rischio»

Le vicissitudini editoriali che rendono incerto il futuro della Gazzetta del Mezzogiorno e la chiusura delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno «costituiscono solo gli ultimi esempi del preoccupante declino in atto», rilevano Domenico Sammartino e Angelo Oliveto, che tornano a chiedere alle istituzioni del territorio azioni in grado di difendere e rilanciare il settore.

La sede del Consiglio regionale della Basilicata

Ordine dei giornalisti e Associazione della Stampa di Basilicata tornano a esprimere «grande preoccupazione per le gravi minacce che incombono sul sistema dell'informazione in regione». Minacce, evidenziano il presidente dell'Odg Domenico Sammartino e il presidente del sindacato regionale Angelo Oliveto, «che mettono a repentaglio l'esistenza stessa di testate giornalistiche, delle loro redazioni, dei posti di lavoro e il pluralismo delle voci dell'informazione lucana».



Le vicissitudini editoriali che rendono incerto il futuro della Gazzetta del Mezzogiorno e la chiusura delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno, rilveano in una nota congiunta Sammartino e Oliveto, «costituiscono solo gli ultimi esempi del preoccupante declino in atto. Comportamenti sempre deprecabili ma che risultano ancor più stridenti e incomprensibili in un momento drammatico come quello segnato dalla pandemia da Covid-19. Un momento che dovrebbe rendere evidente a tutti la necessità di avere più, e non meno, informazione qualificata e responsabile».



Dinanzi a questi scenari, concludono i rappresentanti dei giornalisti lucani, «colpisce infine che, al di là di dichiarazioni di maniera, si assista all'assenza di adeguate risposte da parte delle autorità istituzionali del territorio che da tempo rifiutano l'avvio di un confronto mirante a sostenere il sistema dell'informazione in Basilicata, come auspicato da Ordine e Assostampa. Un confronto necessario a promuovere azioni in grado di difendere e rilanciare un sistema dell'informazione autonoma, in condizione di svolgere a pieno la propria funzione critica per la crescita della democrazia e della partecipazione nei nostri territori, nell'interesse del bene comune e della comunità lucana».