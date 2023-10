Antonio Megalizzi

12 Ott 2023

Commissione europea, assegnato il premio Ue Megalizzi - Niedzielski 2023

Il riconoscimento va a tre aspiranti giornalisti per il loro attaccamento all'Europa

La Commissione europea ha annunciato ieri i tre vincitori del premio Megalizzi - Niedzielski 2023 per aspiranti giornalisti: Antonina Lazonova dalla Bulgaria, Sara Facko dalla Croazia e Olena Martyniuk dall'Ucraina. Lo comunica l'esecutivo europeo in una nota.



La Commissione ha premiato i tre aspiranti "per il loro forte attaccamento all'Ue e ai suoi valori - si legge -, per la dedizione al giornalismo di qualità e per il loro talento giornalistico completo". Il premio Megalizzi - Niedzielski per aspiranti giornalisti è stato lanciato nel 2019 e onora la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti che hanno tragicamente perso la vita dopo l'attacco terroristico a Strasburgo nel 2018. Da allora 11 giovani giornalisti europei hanno vinto il premio. (Ansa, 12 ottobre 2023)