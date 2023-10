Il programma delle Giornate del premio Roberto Morrione (Foto: premiorobertomorrione.it)

11 Ott 2023

'L'informazione artificiale', dal 25 ottobre a Torino le giornate del premio Roberto Morrione 2023

Gli ospiti speciali saranno Domenico Iannacone e Vera Politkovskaja. Sarà possibile vedere in anteprima le inchieste finaliste. Sabato 28 la serata di premiazione del vincitore.

Tornano a Torino e online da mercoledì 25 a sabato 28 ottobre 2023 le giornate del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai.



“L’informazione artificiale. Come l’Intelligenza Artificiale cambia il giornalismo”: questo il tema al centro dell’evento che chiamerà a raccolta oltre 50 relatori, tra giornalisti, accademici, esperti di comunicazione e rappresentanti della società civile. Quattro giornate di incontri, proiezioni e dibattiti per analizzare i rischi e le opportunità dell’IA nel mondo dell’informazione. Si accenderanno inoltre i riflettori sulle violazioni dei diritti umani, dell’ambiente o sugli affari della criminalità organizzata grazie alle cinque inchieste finaliste della dodicesima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, presentate in anteprima nazionale a Torino.



«Al centro delle nostre giornate ci sono sempre i grandi temi di attualità e la loro relazione con il giornalismo, specialmente quello investigativo. Quest’anno ci interrogheremo sull’intelligenza artificiale con le sue promesse di applicazioni illimitate. Ma quale impatto avrà sul giornalismo d’inchiesta? Segnerà l’avvento di un “giornalista artificiale” o, invece, di un altro potentissimo strumento d’indagine nelle nostre mani? Cercheremo insieme delle risposte, partendo dalle inchieste realizzate dai nostri under 30 e dall’esempio di Roberto Morrione, con la consapevolezza che nel lavoro d’inchiesta, i “fondamentali del mestiere” restano indispensabili per la qualità dei risultati, al di là dei mezzi, anche tecnologici, a disposizione», spiega Giovanni Celsi, presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione.



Tra gli ospiti speciali ci sarà l’autore, regista e giornalista Domenico Iannacone che riceverà il Premio Baffo Rosso 2023, mentre la giornalista e scrittrice Vera Politkovskaja sarà insignita del Testimone del premio Roberto Morrione. Saranno entrambi presenti alla serata di premiazione di sabato 28 ottobre in OGR, in Corso Castelfidardo n. 22.



Le Giornate sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, con il supporto dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, della Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, della Fnsi, dell’Usigrai, dell’Ordine dei giornalisti, della Fondazione Circolo dei lettori, di Ogr Torino, di Articolo 21, di Libera Piemonte e dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte.



Dopo mesi di lavoro e silenzio, durante le giornate verranno presentate in anteprima nazionale le inchieste finaliste. Sarà inoltre possibile – solo durante le quattro giornate – vederle in anteprima e in esclusiva registrandosi nel sito www.premiorobertomorrione.it.



La maggior parte degli eventi riconoscerà crediti formativi ai partecipanti che si registreranno sulla piattaforma della formazione dei giornalisti.



A questo link è possibile guardare il video trailer delle giornate. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito web del premio Roberto Morrione.