La locandina del premio

19 Set 2023

Premio giornalistico Benedetta D’Intino, al via la XII edizione

Il concorso è dedicato ai rischi e alle opportunità dello spazio digitale per i bambini e gli adolescenti.

È online il bando della dodicesima edizione del Premio giornalistico promosso dalla Fondazione Benedetta D’Intino. Il concorso è dedicato al tema dei rischi e delle opportunità per la crescita e lo sviluppo delle relazioni quando bambini e adolescenti abitano lo spazio digitale.



«In un’epoca di iper-connessione, soprattutto per i più giovani, il ruolo delle tecnologie assume una dimensione sempre più sociale ma strettamente connessa con lo sviluppo e la crescita personale ed emotiva - dice Mattia Formenton, presidente della Fondazione Benedetta D’Intino -. Con questo riconoscimento vogliamo premiare chi nel mondo dell’informazione riuscirà a portare una riflessione originale e obiettiva sul tema, che aiuti a interpretare il fenomeno tenendo in considerazione le sue molteplici sfaccettature».



Il premio è aperto ai giornalisti professionisti e pubblicisti che tra l’1 settembre 2023 e il 30 giugno 2024 pubblicheranno articoli su un quotidiano, un periodico, una testata on-line o realizzeranno servizi o inchieste per la radio o per la tv in merito a questo argomento. Per partecipare c’è tempo fino al 3 luglio 2024. Le candidature vanno inviate, entro e non oltre il 3 luglio 2024, attraverso posta elettronica all’indirizzo premiogiornalistico@benedettadintino.it. I vincitori delle due categorie articoli giornalistici e servizi audio e video giornalistici riceveranno, rispettivamente, un premio di 1.000 euro, al lordo delle ritenute di legge.



Gli elaborati saranno valutati da una giuria di giornalisti composta da Armando Besio, Cristina Carpinelli, Salvatore Carrubba, Giancarlo d’Adda, Ferruccio de Bortoli, Paola Molteni, Andrea Monti, Barbara Rachetti, Antonio Rizzolo, Ira Rubini, Giangiacomo Schiavi, Carla Vanni, Pier Luigi Vercesi, Andrea Vianello e da un comitato tecnico rappresentato da Wally Capuzzo, psicologa psicoterapeuta, Nicola Corti di Fondazione Allianz UMANA MENTE, Stefano Malfatti dell’Istituto Serafico di Assisi, Alessandra Schiaffino, psicologa e psicoterapeuta, Aurelia Rivarola, Mattia Formenton, Silvia D’Intino, Anna Erba, Ivana Olivieri, Ilaria Dufour della Fondazione Benedetta D’Intino e del Centro Benedetta D’Intino.



PER APPROFONDIRE

Il bando e tutte le informazioni sul premio sono disponibili sul sito web del Centro Benedetta D'Intino Onlus.