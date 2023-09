La giornalista Rossella Minotti

07 Set 2023

Premio giornalistico Rossella Minotti, online il bando dell'edizione 2023

Torna il concorso riservato a giornalisti under 35 e dedicato alla memoria della collega prematuramente scomparsa nel 2019. Tre le sezioni: quotidiani e periodici; web (scritto) e agenzie di stampa; radio, televisioni e video web. Elaborati entro il 31 dicembre.

Torna il premio giornalistico dedicato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019, e rivolto alle giovani leve della categoria. Novità dell'edizione 2023: la partecipazione estesa a tutte le giornaliste e i giornalisti fino a 35 anni (nate/i dal 1988 in poi) iscritti all'Ordine professionale (nell'albo dei professionisti o dei pubblicisti o nel registro dei praticanti), pur con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione alle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi.



Come sempre, la partecipazione è gratuita. La dotazione del premio è di 6.000 euro; 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni: a) quotidiani e periodici; b) web (scritto) e agenzie di stampa; c) radio, televisioni e video web.



Nel caso il vincitore/la vincitrice sia iscritto/a al sindacato dei giornalisti, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.



Il tema di questa quarta edizione è libero. Gli articoli, pubblicati o trasmessi tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2023, vanno inviati alla segreteria del premio (premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it) entro il 31 dicembre 2023. La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il mese di marzo 2024.



Ogni partecipante dovrà specificare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo per la corrispondenza, telefono, indirizzo mail, curriculum vitae, numero di tessera di iscrizione all'Ordine e, per chi è iscritto al sindacato, l'indicazione dell'Associazione Regionale di Stampa di appartenenza.



Saranno considerate valide solo le partecipazioni di chi sarà in regola entro il 2023 con le quote dell'Ordine.



I lavori saranno esaminati da una giuria, che si riunirà entro il 31 gennaio 2024, composta da Domenico Affinito (segretario aggiunto vicario della Federazione nazionale Stampa italiana, in rappresentanza della Fnsi); Angelo Baiguini (vice presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti, in rappresentanza del Cnog); Sandro Neri (responsabile QN Economia, già direttore de Il Giorno); Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera); Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della famiglia, presidente della giuria); Daniela Stigliano (consigliera e responsabile comunicazione dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell'Alg).



Il Premio giornalistico Rossella Minotti è una iniziativa partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con Fnsi e Alg e ha ottenuto nel 2023 il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, oltre al gratuito patrocinio dell'Ordine regionale della Lombardia.



Il Comitato Promotore è formato da Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, Paolo Perucchini, presidente Alg, Edmondo Rho, giornalista, marito di Rossella Minotti.



PER APPROFONDIRE

Il bando dell'edizione 2023 del Premio giornalistico Rossella Minotti è allegato di seguito.