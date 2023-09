Il Consiglio di amministrazione del Centro Studi sul giornalismo Pestelli (Foto: centropestelli.org)

05 Set 2023

Premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, a Laura Manca l’ottava edizione

Le menzioni speciali sono andate a Janosh Schnider e a Chiara Venuto. La serata di premiazione in programma il 25 ottobre al Circolo della Stampa di Torino.

L’ottava edizione del Premio Pestelli per la miglior tesi sul giornalismo, presentata all’Università di Torino, è stata vinta da Laura Manca di Varallo Sesia (Vercelli) con la tesi dal titolo: “Scrivere di animali su La Zampa. Quindici anni di storie e notizie”.



Le menzioni speciali sono state assegnate a Janosh Schnider (Mesocco, Svizzera) con la tesi: “La stampa ticinese e il referendum sul cinema. Un dibattito su libertà, censura e politica”. Un’altra menzione speciale è andata a Chiara Venuto (Villafranca Tirrena, Messina) con la tesi: “From minority reappropriation to political accusation: a corpus-assistedanalvsis of “cancel culture” intraditional and slow news”.



Il premio e le targhe saranno consegnate nella serata del 25 ottobre 2023 al Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27 a Torino.



La consegna dei premi sarà preceduta da un evento formativo per giornalisti dal titolo “Il giornalismo verticale. Come cambia l’informazione nell’era di internet. Le nuove frontiere dei quotidiani”.



Parteciperanno all’evento Mauro Forno (docente di storia contemporanea all’Università di Torino), Dario Corradino (ex caporedattore La Stampa), Fulvio Cerutti (La Stampa), Paolo Piacenza (giornalista e tutor al Master di giornalismo dell’Università di Torino), Francesco Antonioli, direttore di Mondo Economico e collaboratore de La Repubblica) e Lucia Caretti (giornalista social media La Stampa).