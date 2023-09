La locandina del premio giornalistico "Giovani e futuro"

04 Set 2023

Premio giornalistico 'Giovani e futuro', termine per le iscrizioni prorogato al 31 ottobre 2023

Possono partecipare al concorso i professionisti, i pubblicisti e praticanti fino ai 35 anni di età. Il focus è sul mondo giovanile tra le difficoltà occupazionali e la costruzione di una famiglia, il desiderio di avere figli e le prospettive di carriera.

È stato prorogato al 31 ottobre 2023 il termine per le iscrizioni alla prima edizione del premio giornalistico "Giovani e futuro", promosso dall'Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il settimanale Famiglia Cristiana e il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige.



La partecipazione al premio è aperta ai giovani fino ai 35 anni d’età e iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, pubblicisti o nel registro dei praticanti alla data del 30 settembre 2023. Sarà possibile concorrere con servizi, inchieste e reportage pubblicate, trasmesse o diffuse su una testata giornalistica registrata nel periodo compreso dal 1 agosto 2022 al 30 settembre 2023, che abbiano trattato i temi centrali del premio.



Il premio si divide in tre sezioni, per ognuna delle quali è previsto un riconoscimento economico pari a 1.500 euro sostenuto economicamente dal Lions Clubs International Trento Host. La prima sezione è rivolta ad articoli pubblicati su carta stampata, quotidiani e periodici; nella seconda sezione gareggeranno servizi trasmessi o diffusi via radio e tv; nella terza e ultima sezione saranno in concorso opere trasmesse o diffuse da testate giornalistiche online o da agenzia di stampa.



La giuria, presieduta da Susanna Petruni (giornalista Rai), è composta da Alberto Laggia (Famiglia Cristiana), Diego Andreatta (direttore responsabile del settimanale Vita Trentina), Fulvio Gardumi (già presidente Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, a lungo impegnato nel sindacato e attuale revisore dei conti dell'Ungp) e Alessia Negriolli, giornalista e funzionaria dell'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia autonoma di Trento.



PER APPROFONDIRE

Il bando e il regolamento del premio sono disponibili sul sito web dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento.