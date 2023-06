Un momento della cerimonia di consegna dell’edizione 2022 del premio Pestelli (Foto: centropestelli.org)

08 Giu 2023

Premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, pubblicato il bando della IX edizione

Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2024. A chi vincerà un riconoscimento in denaro da 2mila euro.

È stato pubblicato il bando della IX edizione del premio di laurea Gino Pestelli, destinato a una tesi di laurea triennale o magistrale dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e nel resto del mondo.



Potranno partecipare gli studenti che si siano laureati in una Università di un Paese appartenente all’Unione europea dal 1° ottobre 2022 al 29 febbraio 2024 e non abbiano raggiunto il 40esimo anno di età.



L’invio della candidatura può essere effettuato entro il 31 marzo 2024. Il vincitore o la vincitrice riceverà un premio in denaro di 2mila euro, mentre alle eventuali menzioni speciali verrà assegnata una targa.



La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di ottobre 2024 al Circolo della Stampa a Palazzo Ceriana Mayneri a Torino, nell’ambito della settimana del premio Morrione.



Allegato di seguito il bando della IX edizione del premio di laurea Gino Pestelli con il relativo modulo di iscrizione.