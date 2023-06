Un momento della cerimonia 2022 del premio Leali Young (Foto: lealidellenotizie.it)

06 Giu 2023

Premio Leali Young, ecco i vincitori della II edizione

Sono Costanza Oliva, Elvis Zoppolato e Lorella Lombardo. La consegna dei riconoscimenti martedì 13 giugno a Ronchi dei Legionari subito dopo l'inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo.

Costanza Oliva, Elvis Zoppolato e Lorella Lombardo sono i vincitori della II edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. Grande novità di quest'anno è stata la suddivisione degli elaborati in tre categorie. Le migrazioni e il rispetto dei loro diritti sono stati il tema portante dei tre elaborati premiati.



Costanza Oliva ha vinto nella sezione "articolo su carta stampata" con un prodotto giornalistico inedito dal titolo "Noi in fuga dal Salvador" e realizzato in collaborazione con Matteo Negri. Elvis Zoppolato ha vinto nella categoria "podcast o prodotti web" con l'articolo "Lesbo è ancora un'Alcatraz per migranti" pubblicato nel 2022 online nella rivista Left. Infine, Lorella Lombardo ha vinto nella sezione "reportage" con una video inchiesta dal titolo "Gli invisibili della notte" pubblicato nel 2022 dalla testata giornalistica online Il Format.



I vincitori verranno premiati martedì 13 giugno a Ronchi dei Legionari subito dopo l’inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo. I tre vincitori riceveranno un premio di 500 euro ciascuno e una borsa di studio per l'iscrizione ad uno dei percorsi formativi dell'associazione italiana Giornalismo Costruttivo, fondata nel 2004 da Silvio Malvolti e che gestisce anche BuoneNotizie.it.



Tutti i lavori pervenuti sono stati esaminati da un apposito comitato scientifico formato da: Giuseppe Giulietti, Cristiano Degano, Roberto Covaz, Luana de Francisco, Fabiana Martini, Barbara Schiavulli, Timothy Dissegna, Silvia De Michielis e Agnese Baini.



Il Comitato ha premiato i tre prodotti giornalistici per la loro capacità di aver saputo valorizzare con i loro prodotti alcuni contesti e temi che i media e la stampa italiana spesso trascurano.



«È stato bello vedere che il nostro concorso è stato positivamente accolto da giovani aspiranti giornalisti di tutta Italia che si sono messi in gioco con le loro proposte giornalistiche sul tema del rispetto dei diritti umani – spiegano la vicepresidente e il presidente di Leali delle Notizie, Giulia Micheluzzi e Luca Perrino – Durante il Festival del Giornalismo i premiati supporteranno l'ufficio stampa e di comunicazione della nostra associazione. Seguiranno la nostra manifestazione da vicino, comprenderanno come funziona la sua organizzazione, senza contare che avranno modo di interfacciarsi con giornalisti di calibro nazionale ed internazionale».