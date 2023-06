La premiazione della 13ª edizione del premio Cigana (Foto: stampa-pordenone.it)

14° Premio Simona Cigana, elaborati entro il 10 luglio

Al centro del concorso il Friuli Venezia Giulia in chiave regionale, nazionale e internazionale. Ammessi i servizi pubblicati tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.

È sempre il Friuli Venezia Giulia il protagonista del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue "Premio Simona Cigana", arrivato alla 14ª edizione. Ideato e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone, l'evento si riferisce ai servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023.



Il concorso - realizzato con il patrocinio, fra gli altri, di Ordine dei giornalisti, Assostampa e Ussi Friuli Venezia Giulia, Giunta e Consiglio della Regione - premia i reportage che abbiano attinenza con il Friuli Venezia Giulia in chiave locale, nazionale e internazionale, classificabili nelle cinque categorie stabilite dal bando/regolamento: Inchiesta, Sport, Artigianato, Turismo, Infortunistica sul lavoro.



Il premio è un'occasione per affrontare temi di attualità di ogni genere e da tutti i punti di osservazione. La caratteristica di tale libero confronto professionale rispecchia, del resto, lo spirito di Simona Cigana, alla cui memoria è dedicato il concorso. Nella sua breve vita, la giornalista di Aviano seppe esprimere, infatti, una mentalità aperta al mondo, senza mai perdere il collegamento con la realtà del proprio territorio.



Possono partecipare al concorso giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti regolarmente iscritti all'Ordine, di qualsiasi regione italiana.



Il termine ultimo per l'invio del materiale è il 10 luglio 2023.



Il bando e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Circolo della Stampa di Pordenone.