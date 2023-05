La sede del Corriere della Sera in via Solferino a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Mag 2023

Premio Roberto Stracca, i vincitori della X edizione

Il concorso è organizzato dalla Lega Pro insieme al Corriere della Sera e alla Scuola di giornalismo Walter Tobagi.

Tre giovani giornalisti hanno vinto l'edizione 2023 del premio Roberto Stracca dedicato al giornalista del "Corriere della Sera". Organizzato da Lega Pro, Corriere della Sera e dalla Scuola di giornalismo Walter Tobagi, il premio è giunto alla sua decima edizione. Alla consegna dei riconoscimenti erano presenti Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera e direttore della Scuola di giornalismo Walter Tobagi dell'Università Statale di Milano), Daniele Dallera (caporedattore redazione sport al Corriere della Sera), Matteo Marani (presidente della Lega Pro), Gianfranco Zola (vicepresidente vicario Lega Pro) e la signora Maria Pia madre di Roberto Stracca.



«Nella redazione del Corriere della Sera ho trovato una famiglia che ha Roberto nel cuore - ha detto il presidente della Lega Pro Matteo Marani -, un legame forte che resiste». Gianfranco Zola, vicepresidente vicario della Lega Pro, ha aggiunto: «È bello premiare i giovani. Hanno un compito importante: dare notizie, ispirare il lettore. Sono convinto che diventeranno bravi giornalisti». Nella storica sala "Albertini" della redazione del "Corriere della Sera" in via Solferino i giovani giornalisti del Master della scuola Walter Tobagi sono stati premiati dall'ex campione azzurro Gianfranco Zola: "Stracca" a Sara Tirrito e Matteo Pedrazzoli, premio Lega Pro a Matteo Cianflone.



Matteo Pedrazzoli è stato autore di un elaborato dal titolo "La tecnologia sta diventando sempre più importante nel calcio: c'è chi la trova invadente, chi un aiuto determinante, soprattutto nel controllo del gioco e delle regole. C'è chi teme la banalizzazione della figura centrale dell'arbitro, ma tutti i protagonisti sono coinvolti, dal tifoso al calciatore, passando per gli addetti ai lavori. È quasi una rivoluzione culturale". Sara Tirrito ha elaborato la traccia "La corretta sostenibilità nella gestione finanziaria dei club di calcio. Un grande tema, tra pressioni dei tifosi e sensibilità dell'opinione pubblica". Maurizio Cianflone ha invece vinto il premio Lega Pro con un articolo intitolato "Al via l'Integration League. Un torneo misto tra rifugiati e comunità locali come modello di inclusione sociale, organizzato da Lega Pro con il supporto di UNHCR e Project School. Lo sport per tenere assieme la nostra società". (Adnkronos)