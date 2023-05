La locandina del premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo

03 Mag 2023

Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, pubblicato il bando dell'edizione 2023

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 31 luglio. Al centro del concorso il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Ue, ovvero dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.

Il 3 maggio 2023, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il Parlamento europeo sul suo sito web ha pubblicato il bando della nuova edizione del premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Si tratta di un riconoscimento annuale, intitolato alla memoria della giornalista maltese vittima di vessazioni e minacce culminate nell’esplosione di una bomba nascosta nella sua auto che ha posto fine alla sua vita il 16 ottobre 2017, per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, ovvero dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.



«La realtà è che i giornalisti che indagano su temi scomodi vengono presi di mira solamente perché stanno facendo il loro lavoro – ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola -. Daphne non sarà mai dimenticata, nonostante sia stato fatto di tutto per metterla a tacere. Ogni anno, l’omonimo premio onora la sua memoria. È un potente promemoria dell'impegno del Parlamento europeo a salvaguardia della libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti».



La partecipazione è aperta a giornalisti o a team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, che presentino inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione. Il vincitore, che verrà scelto da una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'Ue e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee, riceverà un premio in denaro di 20mila euro.



La cerimonia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. I giornalisti possono presentare i loro articoli entro le 23.59 del 31 luglio 2023 (qui il link al form da compilare).