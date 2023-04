Antonio Megalizzi

18 Apr 2023

Fondazione Antonio Megalizzi, aperte fino al 21 maggio 2023 le iscrizioni al ‘Progetto Ambasciatori’

Il progetto è giunto alla sua terza edizione edizione e ha l'obiettivo di formare 30 studentesse e studenti universitari/e e neolaureati/e su tematiche legate all'Unione europea e alla comunicazione.

È stata pubblicata la call per partecipare alla nuova edizione del "Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi". Il progetto, organizzato dalla Fondazione dedicata al giovane giornalista scomparso a causa di un attentato terroristico a Bruxelles nel 2018, è giunto alla sua terza edizione e ha l'obiettivo di formare 30 studentesse e studenti universitari/e e neolaureati/e su tematiche legate all'Unione europea e alla comunicazione, al fine di attivare dei percorsi di formazione presso istituti scolastici e realtà educative su tutto il territorio nazionale. L’edizione 21/22 quest’anno è risultata finalista nazionale del Premio Carlo Magno della Gioventù 2023 del Parlamento europeo.



Il progetto consiste nell’educazione civica di bambini/e, adolescenti e giovani adulti/e in tutta Italia, con riferimento ai valori, alla storia, all’economia e alle politiche delle istituzioni europee, grazie alla partecipazione di studenti e studentesse universitari/e e neolaureati/e formati/e dalla Fondazione e all’utilizzo di materiali didattici appositamente sviluppati per l’iniziativa.



La proposta prevede di individuare e formare 30 studenti/esse universitari/e e neolaureati/e che andranno a ricoprire il ruolo di Ambasciatori/Ambasciatrici della Fondazione Antonio Megalizzi in scuole e altre realtà educative attraverso cicli di interventi con lo scopo di presentare e approfondire tematiche volte a rafforzare un’identità collettiva nazionale ed europea e sviluppare nuove forme di senso critico, civile ed etico della collettività.



È possibile candidarsi entro e non oltre le ore 23:59 del 21 maggio2023.



