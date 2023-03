Antonio Megalizzi

23 Mar 2023

Fondazione Megalizzi, il 'Progetto Ambasciatori' finalista del Premio europeo Carlo Magno della Gioventù 2023

La prima edizione dell'iniziativa è stata selezionata dalla giuria italiana come vincitrice nazionale del riconoscimento. Il 12 maggio, con i finalisti dei diversi Paesi europei, la Fondazione parteciperà alla cerimonia di premiazione ad Aquisgrana.

La prima edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, realizzata con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, della Fondazione Caritro e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, è stata selezionata dalla giuria italiana come vincitrice nazionale del Premio europeo Carlo Magno della Gioventù 2023.



La Fondazione che porta il nome del giovane collega rimasto vittima dell'attentato ai mercatini di Natale del dicembre 2018 a Strasburgo parteciperà, quindi, alla cerimonia di premiazione ad Aquisgrana il 12 maggio 2023 con i finalisti dei diversi Paesi europei.



Ogni anno, il Parlamento europeo e la Fondazione internazionale del Premio Carlo Magno di Aquisgrana assegnano il Premio Carlo Magno della Gioventù a progetti realizzati da giovani che rafforzano la democrazia europea e sostengono la partecipazione attiva.



Questi sono anche gli obiettivi principali del "Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi" che si impegna a portare la voce di Antonio in tutte le scuole italiane, dalle elementari alle superiori, selezionando e formando 30 studenti/esse universitari/e e neolaureati/e cui affidare interventi di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza rivolti a ragazzi e ragazze.



«Siamo emozionati e orgogliosi. Un traguardo importante per il nostro Progetto, ma soprattutto per i tanti e le tante giovani che rendono possibile tutto questo con passione, entusiasmo e dedizione», il commento di Luana Moresco, presidente della Fondazione Antonio Megalizzi.



Nella prima edizione, il Progetto ha coinvolto più di 2.700 studenti e studentesse in tutta Italia. A luglio 2022, per la seconda edizione, si è tenuta la selezione e la formazione di altri/e 30 giovani ambasciatori e ambasciatrici che si stanno recando nelle scuole in questo anno scolastico. Attualmente, la Fondazione sta lavorando alla terza edizione che aprirà le selezioni nelle prossime settimane.