Cristina Visintini (Foto: comuneronchi.it)

22 Mar 2023

Premio Leali Young, iscrizioni aperte fino al 10 aprile 2023

Il concorso, aperto ai pubblicisti e agli aspiranti giornalisti dai 18 ai 30 anni, è stato istituito dall'associazione culturale Leali delle Notizie per ricordare Cristina Visentini, la giornalista scomparsa nell'agosto 2021.

Sono aperte fino al 10 aprile 2023 le iscrizioni alla seconda edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso aperto agli aspiranti giornalisti che l'associazione culturale Leali delle Notizie ha istituito per ricordare la giornalista e vicepresidente dell'associazione scomparsa nell'agosto 2021.



L’iniziativa è stata organizzata con l'obiettivo di incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica. «Cristina, oltre ad essere stata un'amica sincera e il motore trainante dell'associazione, era anche una giornalista con uno sguardo attento ai giovani - ha spiegato il presidente Luca Perrino-. Ha lavorato battendosi contro il precariato dei giornalisti freelance e ha lottato per la difesa dei diritti dei giovani giornalisti o aspiranti tali».



Il premio è riservato ai giovani aspiranti giornalisti di età compresa fra i 18 e i 30 anni residenti in tutto il territorio nazionale e non iscritti all’albo dei giornalisti professionisti. Quest’anno potranno partecipare al bando anche i giornalisti pubblicisti e gli studenti delle scuole di giornalismo.



Tutti i partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta, ecc.) incentrato sul rispetto dei diritti umani nel mondo prendendo spunto dalla frase di Martin Luther King "Vogliamo tutti i nostri diritti, li vogliamo qui e li vogliamo ora".



Saranno premiati i vincitori di tre categorie: "articolo su carta stampata", "reportage (foto o video inchiesta)" e "podcast o prodotti web". I lavori presentati potranno essere inediti o già pubblicati nel corso dell’anno 2022.



La premiazione avverrà nella giornata di inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari il 13 giugno 2023. I tre vincitori riceveranno un premio di 500 euro ciascuno e una borsa di studio per l’iscrizione ad uno dei percorsi formativi dell’Associazione italiana giornalismo costruttivo. Verranno messe a disposizione tre borse di studio dell’importo massimo di 1.000 euro ciascuna, arricchite da un percorso formativo di circa 25 mesi o da un corso di giornalismo costruttivo.



PER APPROFONDIRE

Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito web dell'associazione culturale Leali delle Notizie.