20 Mar 2023

Premio Roberto Morrione: il 23 marzo 2023 in Rai la presentazione di finaliste, finalisti e tutor

L’appuntamento è per le ore 12 nella sala degli Arazzi nella sede di viale Mazzini. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming.

Si terrà giovedì 23 marzo 2023 alle 12, presso la sala degli Arazzi della Rai in viale Mazzini a Roma, la conferenza stampa di presentazione delle finaliste, dei finalisti e dei tutor della dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.



All’evento, cui saranno presenti gli stessi candidati alla vittoria finale, parteciperanno tra gli altri la portavoce del premio Mara Filippi Morrione, il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca, il direttore di Rai Radio1 e Giornale Radio Andrea Vianello, il direttore Rai per la Sostenibilità – ESG Roberto Natale, il presidente della giuria del premio Giuseppe Giulietti e il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani.



Presenzieranno alla conferenza anche i tutor giornalistici Daria Corrias, Lorenzo Di Pietro, Enzo Nucci, Raffaella Pusceddu, Pietro Suber. A moderare l’incontro ci saranno Francesca Rizzo, dell’ufficio stampa Rai, e Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.



Per accedere alla conferenza è necessario accreditarsi inviando una email con il proprio nome e cognome all’indirizzo premio@robertomorrione.it entro le ore 13.00 di martedì 21 marzo.



La conferenza si terrà in presenza e su piattaforma Webex. I giornalisti interessati sono tenuti a mandare una mail di richiesta all’indirizzo iniziative@rai.it entro le ore 13 di martedì 21 marzo, specificando l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le modalità per partecipare.



Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming, sulla pagina Facebook del premio Roberto Morrione.