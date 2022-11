La locandina del Premio Roberto Morrione 2023

10 Nov 2022

Premio Roberto Morrione, online il bando dell'edizione 2023

Tre le categorie in concorso: video-inchiesta, inchiesta multimediale, radio-podcast d'inchiesta. All'opera vincitrice, fra le cinque finaliste, sarà assegnato un riconoscimento del valore di 2.000 euro. Progetti entro le ore 24 del 22 gennaio.

È online il bando della dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo dedicato ai giovani under 30. Promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai e aperto a tutti i cittadini maggiorenni nati dopo il 31 dicembre 1992 senza alcuna distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza, il premio finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta giornalistica su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale dell'Italia e dell'Europa quali: la tutela dell'ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico, le attività economiche.



Sono accettati anche i gruppi, nel numero massimo di 3 componenti per ciascun progetto, tutti comunque rientranti nel limite di età indicato. Durante il periodo di produzione non possono essere aggiunti altri componenti al gruppo. Nessuno può presentare candidature multiple: ci si può quindi presentare singolarmente o in un solo gruppo.



Tre le categorie in concorso: video-inchiesta, inchiesta multimediale, radio-podcast d'inchiesta. I progetti devono pervenire alla segreteria del Premio entro il 22 gennaio 2023.



La fase di produzione durerà indicativamente quattro mesi. Durante questo periodo verranno indicati i parametri tecnici di consegna delle video-inchieste, dell'inchiesta multimediale e del Radio-Podcast.



All'inchiesta che fra le cinque realizzate (tre video, una multimediale e una in formato Radio-Podcast) verrà ritenuta la vincitrice sarà assegnato, a insindacabile giudizio della giuria, un premio finale del valore di 2.000 euro.



PER APPROFONDIRE

Il bando di concorso, i moduli da compilare per partecipare e tutte le informazioni utili sono pubblicati sul sito web del premio.