La consegna del premio Daphne Caruana Galizia (Foto: streaming da europarl.europa.eu)

19 Ott 2022

Parlamento Ue, il premio Daphne Caruana Galizia al documentario sull'influenza russa in Africa

Vincono la seconda edizione i giornalisti Clément Di Roma e Carol Valade con il film "The Central African Republic under Russian influence", una coproduzione Découpages/Arte G.E.I.E trasmessa su Arte Reportage in francese, tedesco e inglese, e poi su France 24 e pubblicato sul quotidiano Le Monde.

I giornalisti Clément Di Roma e Carol Valade hanno ricevuto il premio Daphne Caruana Galizia 2022 per il documentario "The Central African Republic under Russian influence". Il documentario è una coproduzione Découpages/Arte G.E.I.E ed è stato inizialmente trasmesso su Arte Reportage in francese, tedesco e inglese, e successivamente su France 24 e pubblicato sul quotidiano francese Le Monde.



La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 19 ottobre nella sala stampa Daphne Caruana Galizia del Parlamento europeo a Strasburgo. Ad aprirla, la presidente Roberta Metsola, la vicepresidente responsabile del Premio, Pina Picierno e Anthony Bellanger, segretario generale della Federazione internazionale dei giornalisti nonché rappresentante dei 29 membri della giuria europea indipendente.



«Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo - ha dichiarato la presidente Metsola - manda un messaggio forte: il Parlamento europeo sta dalla parte della verità, della giustizia e del giornalismo indipendente. Una democrazia forte ha bisogno di una stampa forte. E non c'è democrazia senza libertà di stampa. In Europa, diritti e libertà rappresentano degli obiettivi per i quali ci battiamo, non degli ostacoli».



Dal 3 maggio al 1° agosto 2022, oltre 200 giornalisti provenienti dai 27 paesi dell'Unione hanno presentato le loro storie alla giuria. La giuria ne ha selezionate 11, prima di decretare il vincitore assoluto.