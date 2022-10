La locandina delle giornate del Premio Morrione 2022

13 Ott 2022

'WarNews. L'informazione in guerra', dal 26 ottobre a Torino le giornate del Premio Morrione 2022

Incontri, dibattiti, proiezioni per analizzare il ruolo del giornalismo nel contesto che stiamo vivendo, tra crisi e conflitti, noti e dimenticati, e presentare in anteprima le cinque inchieste finaliste. Venerdì 29 ottobre, la serata di premiazione dei vincitori.

Tornano le Giornate del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo – edizione 2022. L'appuntamento è a Torino e online dal 26 al 29 ottobre per una serie di incontri, dibattiti, proiezioni sul tema "WarNews. L'informazione in guerra".



Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito. Alcuni incontri riconoscono crediti formativi per i giornalisti che si saranno iscritti tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it.



Quattro giornate per analizzare il ruolo dell'informazione nel contesto che stiamo vivendo, tra guerre, crisi, conflitti, noti e dimenticati e presentare in anteprima le cinque inchieste finaliste. E, venerdì 29 ottobre, la serata di premiazione dei vincitori e delle vincitrici dell'11ª edizione del premio.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo della manifestazione è online sul sito web del premio Roberto Morrione.