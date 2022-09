Mazara del Vallo, torna il premio 'Giornalismo siciliano: l'Addetto stampa dell'anno'

28 Set 2022

La consegna dei riconoscimenti ai vincitori dell'edizione 2022 sabato primo ottobre al Collegio dei Gesuiti alla presenza, fra gli altri, dei vertici di sindacato e Ordine regionali e della presidente del Gus nazionale, Assunta Currà.

Torna il premio "Giornalismo siciliano: l'Addetto stampa dell'anno" con la consegna, sabato primo ottobre, a Mazara del Vallo (Trapani) dei riconoscimenti ai vincitori dell'edizione 2022. È la terza edizione del premio promosso dal Gruppo Uffici Stampa Sicilia, gruppo di specializzazione di Assostampa, e patrocinato dall'Odg Sicilia.



Due le sezioni in concorso, "Addetto stampa della Pubblica amministrazione" e "Addetto stampa imprese, organizzazioni private e no profit"; due i riconoscimenti speciali: "Addetto stampa alla carriera" e "Premio speciale giornalista Gus".



La premiazione avverrà nella sala La Bruna del settecentesco Collegio dei Gesuiti in piazza Plebiscito, al termine di un corso di formazione continua per giornalisti sul tema "Gli uffici stampa nella P.A. e il nuovo profilo del giornalista pubblico davanti alla sfida del Terzo millennio", in programma a partire dalla 9.30.



Alla consegna dei riconoscimenti sono previsti gli interventi di: Assunta Currà, presidente nazionale del Gruppo Uffici Stampa della Fnsi; del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli; del segretario di Assostampa Sicilia e della presidente del Consiglio regionale, Roberto Leone e Tiziana Tavella; di Marina Mancini, segretaria nazionale Gus. Modererà i lavori Vito Orlando, presidente del Gus Sicilia.



«Sarà anche l'occasione – il commento di Orlando – per fare il punto sull'applicazione della Direttiva Zambuto negli enti locali siciliani e sulla Circolare Razza nelle aziende del sistema sanitario regionale, ma anche sulla futura interlocuzione con il nuovo governo regionale del presidente Schifani, uscito dalle urne».