Un momento della cerimonia di consegna dei premi Alessandra Bisceglia

29 Set 2022

VI premio giornalistico Alessandra Bisceglia, vincono le donne

Prime classificate nelle diverse categorie Marta Occhipinti, la coppia Nicole Cascione e Chiara Curci e Giada Giorgi. La consegna durante un evento che si è tenuto il 28 settembre a Roma su iniziativa della Fondazione che porta il nome della collega scomparsa in collaborazione con Ordine dei giornalisti e Università Lumsa.

Sono Marta Occhipinti con "La sfida di Nadia disabile senza braccia: Così sono rinata" (La Repubblica), la coppia Nicole Cascione e Chiara Curci con "La pandemia dei fragili: il racconto tra gli anziani e i dimenticati" (Trm Network) e Giada Giorgi con "Vado avanti per la mia strada, anzi per il mio cielo. Il volo di Francesco Mercurio per una disabilità senza retorica" (Open.online), le vincitrici della sesta edizione del premio giornalistico Alessandra Bisceglia.



I riconoscimenti del concorso - dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giovane giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre 2008, a 27 anni, in seguito ad una grave patologia - sono stati consegnati nel corso dell'evento conclusivo che si è tenuto mercoledì 28 settembre 2022 nell'Aula Magna dell'Università Lumsa di Roma.



La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un corso-convegno sul tema "Fragili più fragili. Raccontare le malattie rare al tempo della pandemia e della guerra".



A concludere l'evento, Raffaella Restaino, mamma di Alessandra e referente per i rapporti istituzionali della Fondazione ViVa Ale.