I vincitori del Premio Roberto Morrione 2022 (Foto: @premiomorrione)

02 Nov 2022

Premio Roberto Morrione, all'inchiesta 'Sulla loro Pelle' l'undicesima edizione

Primo classificato il lavoro con cui Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda hanno investigato l'opacità della gestione privata dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e le ripercussioni sui diritti delle persone migranti. Baffo Rosso 2022 al fotografo Francesco Zizola. 'Testimone' del Premio Chiara Cazzaniga.

Ha vinto l'undicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo l'inchiesta "Sulla loro pelle", di Marika Ikonomu, Alessandro Leone e Simone Manda, che ha investigato l'opacità della gestione privata dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e le ripercussioni sui diritti basilari delle persone migranti. Tutor giornalistico: Sacha Biazzo, giornalista di Fanpage.it.



Questa la motivazione della giuria: «L'inchiesta "Sulla loro pelle" dà voce agli ultimi con equilibrio e forza narrativa attraverso immagini e testimonianze, con maturità professionale e attenzione al linguaggio visivo e narrativo. Un lavoro toccante, di attualità, sempre più necessario, che tiene accesa l'attenzione su un tema, quello dei Centri di Permanenza per i Rimpatri, veri e propri luoghi di detenzione di cui si parla sempre troppo poco».



A "Sulla loro pelle" va anche il Premio Libera Giovani, assegnato dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto J.B. Beccari, ai quali sono state presentate in anteprima le inchieste finaliste durante un incontro organizzato con Libera Piemonte.



Sono arrivate in finale: la video inchiesta "Ipossia Montana" di Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio, Sofia Nardacchione che racconta i legami tra spopolamento dell'Appennino bolognese, mafie e fondi del PNRR, tutor Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini; inchiesta multimediale "Scatole Cinesi" di Margherita Capacci, Ludovica Meacci, Sofia Turati sui tentativi di ingerenza del Partito comunista cinese in Italia, tutor Francesco Piccinini; l'inchiesta video "Colpo di Lusso in Birmania" di Francesco Boscarol, Ludovica Iacovacci, Priscilla Ruggiero sul commercio di teak e pietre preziose birmane che arrivano in Italia nonostante le sanzioni, tutor Maria Cuffaro; il radio-podcast "Sotto gli occhi di tutti" di Francesco Tedeschi sulle connessioni tra lo sviluppo della chimica nazionale e l'inquinamento chimico in Piemonte, tutor Arcangelo Ferri.



Durante la serata conclusiva delle Giornate del Premio Morrione, il fotografo Francesco Zizola ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2022. Assegnato alla giornalista Chiara Cazzaniga il riconoscimento "Testimone del Premio Roberto Morrione".



MULTIMEDIA

Di seguito il trailer dell'inchiesta vincitrice del Premio Roberto Morrione 2022, "Sulla loro pelle". Altri materiali multimediali e tutte le informazioni sulla kermesse e sulle Giornate di premiazione sul sito web del premio.