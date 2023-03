La locandina del premio giornalistico "Giovani e futuro"

13 Mar 2023

Premio giornalistico 'Giovani e futuro', iscrizioni aperte fino al 31 agosto 2023

Possono partecipare i professionisti, i pubblicisti e praticanti fino ai 35 anni di età. Il tema centrale del concorso è il mondo giovanile tra le difficoltà occupazionali e la costruzione di una famiglia, il desiderio di avere figli e le prospettive di carriera.

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del premio giornalistico "Giovani e futuro", promosso dall'Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il settimanale Famiglia Cristiana e il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige.



La partecipazione al premio è aperta ai giovani fino ai 35 anni d’età d’età e iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti, pubblicisti o nel registro dei praticanti alla data del 31 agosto 2023, termine ultimo per le iscrizioni. Il concorso si propone di indagare il mondo giovanile tra le difficoltà occupazionali e la costruzione di una famiglia, il desiderio di avere figli e le prospettive di carriera.



Sarà possibile concorrere con servizi, inchieste e reportage che abbiano trattato i temi centrali del premio. Ciascun partecipante può presentare opere già pubblicate, trasmesse o diffuse su una testata giornalistica registrata - sia essa cartacea, televisiva, radiofonica o online - nel periodo compreso dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023.



Il premio si divide in tre sezioni, per ognuna delle quali è previsto un riconoscimento economico pari a 1.500 euro sostenuto economicamente dal Lions Clubs International Trento Host. La prima sezione è rivolta ad articoli pubblicati su carta stampata, quotidiani e periodici; nella seconda sezione gareggeranno servizi trasmessi o diffusi via radio e tv; nella terza e ultima sezione saranno in concorso opere trasmesse o diffuse da testate giornalistiche online o da agenzia di stampa.



La giuria, presieduta da Susanna Petruni, giornalista Rai, è composta da Alberto Laggia (Famiglia Cristiana), Diego Andreatta (direttore responsabile del settimanale Vita Trentina), Fulvio Gardumi (già presidente Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, a lungo impegnato nel sindacato e attuale revisore dei conti dell'Ungp) e Alessia Negriolli, giornalista e funzionaria dell'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia autonoma di Trento.



Tutte le informazioni sul premio sono disponibili sul sito web dell’Agenzia per la coesione sociale della provincia autonoma di Trento.