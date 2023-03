Un momento della prima edizione del premio Mario Sarzanini (Foto: comitatoparalimpico.it)

02 Mar 2023

Premio Mario Sarzanini: Fiorello, Mannocchi e Sirignano tra i vincitori della seconda edizione

La cerimonia di consegna si terrà lunedì 20 marzo 2023 alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi a Roma

Rosario Fiorello per la spensierata rassegna stampa su Rai2, Francesca Mannocchi per i rigorosi reportage dall’Ucraina e Lara Sirignano, autrice dello scoop Ansa sulla cattura di Matteo Messina Denaro, sono soltanto alcuni tra i vincitori della seconda edizione del premio Mario Sarzanini, specialista della cronaca giudiziaria italiana scomparso due anni fa, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Gli altri premiati sono Francesco Costa (vicedirettore de il Post), Alessio Fusco (Tg Mediaset), Gianluca Teodori (Rds) e Alessandro Iapino (responsabile ufficio stampa ospedale Bambino Gesù).



«Una scelta molto difficile perché sono tanti i colleghi che avrebbero meritato questo riconoscimento. Ci ha ispirato il rigore e la professionalità di Mario Sarzanini», ha spiegato il presidente della giuria Andrea Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con lui la carriera.



La premiazione si terrà lunedì 20 marzo 2023 alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in Via Vittoria Colonna, 11 a Roma a consegnare i riconoscimenti sarà la giornalista Filomena Leone.



La Giuria del Premio, presieduta da Andrea Balzanetti, è composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, Andrea Pucci. (Ansa)