La bandierina con il logo dell’Unione stampa sportiva italiana (Foto: ussi.it)

27 Feb 2023

Premio 'Lo Sport e chi lo racconta', ecco i vincitori dell'edizione 2022

Il riconoscimento intitolato alla memoria di Elio Trifari va a Cristiana Mastronicola, Marco Pastonesi, Fernando Mezzelani, Alessandro Bertelotti e Ida Anna Grazia Barone.

Sono stati resi noti i nomi dei cinque vincitori dell’edizione 2022 del premio giornalistico Ussi “Lo sport e chi lo racconta”, intitolata alla memoria di Elio Trifari. Il tema del bando era incentrato su “2022: vittorie, sconfitte, storie e solidarietà”, racconti di questo anno ricco di fatti, avvenimenti, curiosità.



Nella prima sezione, “under 40 carta stampata e web”, il successo è andato a Cristiana Mastronicola (Fanpage.it) con il servizio: “La tratta dei baby calciatori africani in Italia: il lato oscuro del calcio non è solo in Qatar”. Sul podio del secondo e terzo posto salgono Francesco Pietrella (Sportweek) con “Ho visto Kvaradona” e Antonio La Morte con ”Khadija Jaafari, il grande sogno della baby campionessa del film Californie”. A completare la cinquina Giorgio Marota (Corriere dello Sport-Stadio) con “Riecco i giochi dell’Italia” e Sergio Arcobelli (il Giornale) con “Italia, il curling è d’oro Stefania e Amos rifanno la storia dello sport”.



Nella categoria “over 40 carta stampata e web” vince Marco Pastonesi (Il Foglio) con “Lo scandalo della ginnastica ritmica italiana e i valori dello sport che abbiamo scordato”. Al ballottaggio (per migliori piazzamenti) Piero Valesio (Fulm) si aggiudica il secondo posto con “Cronache dell’altra marcia” su Paola Ambrosetti (Sport vicentino) che ha scritto la storia di “Stefano Ruaro, un Ironman col Parkinson” che va in terza posizione. Quarto posto a Alessandro Alciato (Oggi) con “In viaggio con Sheva, leggenda ucraina”, quinto Paolo Vannini Parenti (Corriere dello Sport) con “Campioni nella lotta alla mafia”.



Nella sezione “fotografia” vittoria di Ferdinando Mezzelani con foto “Djokovic e figlia” davanti a Emiliano Grillotti con “Campionato del mondo di Wakeboard” e terzo Marco Canoniero con “Atp Finals 2022”. A completare i primi cinque della categoria arriva un altro ex aequo tra Antonio Fraioli con “Finale Supercoppa pallanuoto paralimpica 2022” e Giovanni Buzzi con “La piazza colma per il Monza in serie A”.



Nella sezione “reportage radio” il successo è andato ad Alessandro Bertellotti (Rsi) con “Biciclette senza catene. Il campionato femminile afgano di ciclismo”. Secondo posto per Stefania Serpetta (Radioincontronews) con “Danzabilità”. Terzo Dario Ronzulli (RadioNettunoBologna) con “Sintesi di Virtus Bologna-Bursaspor”. Completano la cinquina a pari merito Dario Ricci (Radio24-IlSole24Ore) “Il Successo dell’Argentina ai Mondiali di calcio” e Andrea Capretti (Radio Sportiva) “Racconto-cronaca in diretta semifinali Champions League tra Real Madrid e Manchester City”. Menzione speciale a Jule Busch per il podcast “Ambra Sabatini, una vita da record”. Quest’anno i podcast non erano in concorso, mentre lo saranno dalla prossima edizione.



Infine nella categoria dedicata ai video il primo posto è stato assegnato a Ida Anna Grazia Barone (Mediaset) con “Il mondo di Ayo”. Seconda posizione per Marco Di Vincenzo (Rsi) con “La campionessa mondiale di para pole dance”. Infine, sul podio anche Roberto Carulli (Rai Sport) con “Valentina Costa: Special Olympics”. Chiudono al quarto posto Ludovico Fontana (Raisport Dribbling) con “Così lontani, così vicini, dalle Maldive alla Mongolia storie di calciatori italiani…” e al quinto Rossella Grasso (Riformista TV) con “Essere Diego Armando Maradona Jr, la vita del figlio di Dios”. Menzione per Daniela Bilanzuoli (Magzineunicatt) con “Rebecca e Marcella, il taekwondo è famiglia”.



Ai vincitori andrà un premio di mille euro, agli altri colleghi sul podio dei primi tre attestati e riconoscimenti.



La giuria era composta da Gianfranco Coppola, presidente Ussi, con il consiglio di presidenza formato da Mimma Caligaris, Riccardo Signori, Giuliano Veronesi, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Guido Lo Giudice. Con loro il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani, Dino Frambati per l’Ordine dei Giornalisti, Lucia Blini, vicedirettore news Mediaset, Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) , Francesco De Core (il Mattino), Luisa Rizzitelli (Il Fatto Quotidiano), Mauro Berruto (ex ct Nazionale pallavolo, tiro con l’arco e giornalista), Maria Rosa Quario (giornalista ed ex atleta), Enza Beltrone (giornalista responsabile progetti Ussi).



Il premio giornalistico Ussi “2022: vittorie, sconfitte, storie e solidarietà” rientra tra le attività sostenute da Sport e Salute S.p.A. ed è organizzato dall'Unione stampa sportiva italiana con il supporto della Federazione nazionale della Stampa italiana, dell'Ordine dei giornalisti e della Fondazione Murialdi.