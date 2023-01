Un momento della premiazione del X premio Angelo Maria Palmieri (Foto: fiaba.org)

17 Gen 2023

Premio Angelo Maria Palmieri XI edizione, elaborati entro il 3 aprile

La cerimonia di premiazione del concorso, dedicato al giornalista alla guida dell'ufficio stampa di Fiaba Onlus scomparso nel 2011 a soli 30 anni, è in programma ad Avezzano a maggio 2023.

Sono aperte le iscrizioni all'XI edizione del premio Angelo Maria Palmieri, promosso da Fiaba Onlus e Biblioteca e associazione culturale Angelo Maria Palmieri, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.



Il riconoscimento è intitolato ad Angelo Maria Palmieri, giornalista a lungo alla guida dell'ufficio stampa di Fiaba Onlus, scomparso a soli 30 anni nel 2011. Ad ispirare il premio i valori portati avanti da Palmieri nella sua vita: la correttezza e l'obiettività nell'informazione e l'impegno sociale. Si aggiudicheranno il riconoscimento i tre migliori articoli o servizi televisivi che abbiano affrontato tematiche come la tutela dei diritti umani, il superamento di tutte le barriere, le pari opportunità, il femminicidio, il bullismo e cyberbullismo, l'integrazione so-ciale, le nuove povertà e la convivenza civile.



Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è aperto ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, oltre che agli studenti iscritti alle scuole e master di giornalismo riconosciuti dall'Ordine.



Gli articoli e/o i servizi radiotelevisivi devono essere stati pubblicati o trasmessi tra l'1 marzo 2022 e il 30 marzo 2023, ed essere inviati entro il 3 aprile 2023 per e-mail a ufficiostampa@fiaba.org.



Sono previsti premi in denaro: al primo classificato andranno 1.200 euro, al secondo 800 euro e al terzo 600 euro. La giuria potrà poi assegnare ulteriori riconoscimenti, non in denaro, agli elaborati meritevoli di menzione speciale. La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà ad Avezzano nel mese di maggio 2023.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili, il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito web di Fiaba Onlus.