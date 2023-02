Il logo della XIII edizione del premio Fidas-Isabella Sturvi

02 Feb 2023

Premio Fidas - Isabella Sturvi, iscrizioni aperte fino al 1° marzo 2023

Al concorso possono partecipare giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti con lavori riguardanti il tema della donazione del sangue.

È stato pubblicato il bando della tredicesima edizione del premio giornalistico nazionale “Fidas-Isabella Sturvi”, riservato ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.



Il concorso, promosso dalla Federazione italiana associazioni donatori di sangue, si propone di informare sui temi relativi al sistema trasfusionale nazionale ed internazionale, di divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue, di segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei giornalisti e quelle trasmissioni televisive, radiofoniche o su web che si siano distinti per completezza e correttezza di informazione e di mantenere alta l'attenzione dei cittadini sul tema della donazione del sangue.



Il premio, intitolato alla dottoressa Isabella Sturvi, già responsabile dell’ufficio VIII, “Sangue e trapianti”, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, è diviso in tre sezioni:



- sezione nazionale: articoli o inchieste scritte pubblicati su quotidiani, periodici a copertura nazionale, agenzie di stampa o su internet, servizi o inchieste audio o video trasmessi da radio, tv a copertura nazionale;



- sezione locale: articoli o inchieste scritte pubblicati su quotidiani, periodici a copertura locale, agenzie di stampa o su internet, servizi o inchieste audio o video trasmessi da radio, tv a copertura locale o pubblicati su internet;



- sezione emergenti: riservata ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti che alla data del 9 novembre 2022 non abbiano compiuto il 35esimo anno di età.



I lavori dovranno riguardare aspetti relativi alla donazione del sangue o emocomponenti, l’attività delle associazioni e federazioni del dono del sangue, l’informazione su sangue ed emocomponenti e dovranno risultare pubblicati o trasmessi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2022 e il 1° marzo 2023 (termine ultimo per la presentazione dei lavori, massimo due per partecipante).



Per le sezioni nazionale e locale sono previsti una targa ricordo e un premio in denaro di 1.000 euro, per la sezione emergenti una targa ricordo e un premio di 500 euro. La cerimonia di consegna avverrà in concomitanza con l’assemblea nazionale Fidas in programma a Roma il 28 e 29 aprile 2023.



PER APPROFONDIRE

Il bando completo del premio è disponibile sul sito web della Fidas.