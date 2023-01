I vincitori della VI edizione del premio (Foto: flickr.com - Pontificia Università della Santa Croce)

18 Gen 2023

Premio giornalistico 'Giuseppe De Carli', al via la VII edizione

Il riconoscimento è dedicato al vaticanista della Rai scomparso il 13 luglio del 2010 ed è riservato a giornalisti e fotografi che operano nell'ambito dell'informazione religiosa.

È stata lanciata la VII edizione (2023) del premio giornalistico "Giuseppe De Carli", dedicato al vaticanista della Rai scomparso il 13 luglio del 2010 e promosso dall'omonima associazione. Il premio è riservato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti o corrispondenti esteri che operano nell'ambito dell'informazione religiosa, nei settori della carta stampata, dell'emittenza radiofonica, televisiva e dei media digitali, in testate sia nazionali che estere.



Sono state confermate anche quest'anno la categoria giovani, aperta a coloro che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2022, e la categoria riservata ai fotografi (compresi gli under 30) che abbiano pubblicato immagini su testate ufficiali aventi sempre come tema centrale quello prescelto per l'edizione in corso.



Il premio si articola in tre sezioni: nella sezione "Generale", promossa dall'associazione culturale "Giuseppe De Carli - Per l'informazione religiosa", il tema è "Chiesa, guerra e pace". Nella sezione "Comunicazione e migranti", promossa dall'associazione in collaborazione con il comitato "Informazione, migranti e rifugiati", il tema è "Narrare le migrazioni: storie, volti, speranze". Nella terza e ultima sezione, "Giornalismo e tradizioni religiose" promossa dall'associazione in collaborazione con il comitato "Giornalismo & Tradizioni religiose", il tema è "La funzione delle tradizioni religiose in favore del dialogo, della pace e della libertà".



È stata poi confermata la categoria riservata ai fotografi, anche under 30, che abbiano pubblicato immagini su testate ufficiali aventi come temi quelli delle tre sezioni del premio.



I riconoscimenti saranno attribuiti a uno o più operatori dell'informazione che si siano distinti per qualità e professionalità dei loro articoli, servizi o fotografie, apparsi su testate nazionali, internazionali o locali della carta stampata, online, di radio e televisione, prodotti dall'1 marzo 2022 al 31 marzo 2023. La data ultima per la consegna del materiale è il 30 giugno 2023.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni, il bando di concorso e i moduli per partecipare sono pubblicati sul sito web dell'associazione culturale "Giuseppe De Carli".