Santo Della Volpe al Congresso Fnsi di Chianciano

09 Mar 2023

Erice, al via la VII edizione del premio Santo Della Volpe

Il concorso è dedicato alla memoria del compianto presidente della Fnsi, scomparso nel 2015. La partecipazione è riservata agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori di secondo grado. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 27 marzo 2023.

Nuova edizione per il concorso giornalistico Santo Della Volpe, dedicato alla memoria dello storico inviato del Tg3 e compianto presidente della Fnsi scomparso il 9 luglio 2015 a 60 anni.



La settima edizione del concorso è stata indetta nell’ambito delle iniziative previste in occasione di “Non Ti Scordar di me 2023”, la manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 Aprile 1985, organizzata dal Comune di Erice e dall’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con la Fnsi, l’Odg di Sicilia, il sindacato Usigrai, Liberainformazione e l’associazione Articolo 21.



Fu proprio ad Erice che Santo Della Volpe fece una delle sue ultime apparizioni pubbliche, in occasione di “Non ti scordar di me 2015”, prima dell’aggravarsi della malattia che lo condusse alla morte pochi mesi più tardi.



Per partecipare al concorso, riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori di secondo grado, si dovrà elaborare un testo nella forma di articolo giornalistico sul seguente tema: “La possibilità di realizzarsi e vivere in contesto pacifico dove l’unica legge rappresentata è quella della parità dei diritti e dei doveri, art. 3 della Costituzione italiana, è ostacolata dalle organizzazioni mafiose che rappresentano l’esatto opposto di una società giusta e paritaria. Per sconfiggere la mafia, la scuola deve far capire e comprendere che la società mafiosa si basa su un sistema di valori antidemocratici che violano la dignità della persona sotto qualsiasi aspetto. Mettere a fuoco alcune caratteristiche del fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle risorse che ne consentono la riproduzione nel tempo e nello spazio, ovvero ai processi di radicamento e diffusione territoriale".



In alternativa all’articolo giornalistico anche quest’anno sarà possibile partecipare con la produzione di un video della durata massima di 15 minuti.



Ogni Istituto scolastico potrà partecipare con un massimo di tre elaborati. I tre vincitori del concorso, cui sarà corrisposto un premio in denaro, saranno scelti da una commissione esaminatrice. La premiazione avverrà ad Erice durante gli incontri del “Non ti scordar di me 2023”. Il termine ultimo per presentare gli elaborati e la documentazione per la partecipazione al concorso è fissato per il 27 marzo 2023.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulle modalità per partecipare al premio Santo della Volpe sono disponibili sul sito web del Comune di Erice.