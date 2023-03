La locandina del premio

03 Mar 2023

Sicilia, aperte le iscrizioni al premio "Cronista dell’anno" 2023

È possibile candidarsi entro il 10 maggio 2023. Il tema di quest’anno riguarda le emergenze sociali, dal lavoro all’immigrazione.

Il Gruppo Cronisti siciliani, in collaborazione con l’Assostampa Sicilia, lancia l’edizione 2023 del bando “Premio cronista dell’anno” per dare un riconoscimento ai colleghi impegnati quotidianamente nella professione di cronista.



PREMIO CRONISTA DELLANNO 2023 gruppo cronisti siciliani sezione Siracusa



È possibile candidarsi entro il 10 maggio 2023, inviando alla segreteria dell’Assostampa Sicilia, assostampa@assostampasicilia.it, esclusivamente via e-mail indicando nell’oggetto “Premio cronista dell’anno 2023” i seguenti documenti:



- autocertificazione contenente i propri dati anagrafici;



- copia del tesserino dell’Ordine dei giornalisti;



- accettazione integrale e irrevocabile del regolamento del bando;



- il servizio con cui si intende partecipare al bando che deve essere stato pubblicato entro il 31-12-2022.



Il Premio è riservato a giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia senza limiti d’età o tetti minimi d’iscrizione. Sono ammessi testi di cronaca, video o contenuti radiofonici, con l’unico requisito di essere stati pubblicati su una testata regolarmente registrata.



Il tema di quest’anno riguarda le emergenze sociali: dal lavoro all’immigrazione.



La commissione, che sarà nominata entro il mese di marzo 2023, esaminerà le proposte arrivate entro il termine perentorio del 10 maggio 2023 e assegnerà tre premi in denaro. Il giudizio della commissione sarà inappellabile.



Premi



Primo premio: 1500,00€ (millecinquecento//00)



Secondo premio: 750,00€ (settecentocinquanta//00)



Terzo premio: 500,00€ (cinquecento//00)



Inoltre, la commissione si riserva di assegnare altri riconoscimenti a cronisti, fotogiornalisti e videomaker che si siano distinti per il loro impegno nella professione al di là della partecipazione al bando del “Premio cronista dell’anno”.



I premi saranno consegnati entro il mese di giugno 2023 nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà in una sede che verrà comunicata successivamente.



(Dal sito web dell’Assostampa Sicilia)