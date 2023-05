Premio Ivan Bonfanti, i vincitori della XIV edizione

23 Mag 2023

Premio Ivan Bonfanti, i vincitori della XIV edizione

Il concorso è dedicato alla memoria del reporter del quotidiano Liberazione scomparso improvvisamente nel 2008 all’età di 37 anni.

Sono stati svelati i nomi dei vincitori della XIV edizione del premio giornalistico “Ivan Bonfanti”, il concorso dedicato alla memoria del reporter del quotidiano Liberazione scomparso improvvisamente nel 2008 all’età di 37 anni. Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono Daniela Sala, Ankita Anand e Marco Valle con un lungo reportage pubblicato da Irpimedia sugli indiani del Punjab a Latina, in cui viene raccontato lo sfruttamento dei lavoratori di uno dei distretti ortofrutticoli più grandi d’Europa, tenuti sotto ricatto dalla rete criminale di intermediari che gestisce la migrazione dall’India all’Italia.



Per la categoria Enpa, Ente nazionale protezione animali, il vincitore è Andrea Turco, con la storia della morte dell’orso Juan Carrito del Parco Nazionale d’Abruzzo pubblicata su Valigia Blu.



Il premio è promosso da Stampa Romana e dall’Associazione Ivan Bonfanti.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul premio e gli articoli vincitori sono disponibili sul sito web dell’Associazione Stampa Romana.