Un momento della cerimonia di consegna del X premio Angelo Maria Palmieri (Foto: fiaba.org)

16 Mag 2023

Premio Angelo Maria Palmieri XI edizione, il 25 maggio ad Avezzano la cerimonia di consegna

Riconoscimenti a Simona Berterame, Chiara Di Cristofaro, Valerio Giacoia e Riccardo Michelucci. La graduatoria sarà resa nota nel corso dell’evento.

Si svolgerà giovedì 25 maggio 2023 alle 16.30, presso la Sala Congressi "Antonio Picchi" (ex ARSSA) di Avezzano, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 11esima edizione del premio giornalistico "Angelo Maria Palmieri". Il concorso intitolato al giornalista per lungo tempo alla guida dell'ufficio stampa di Fiaba Onlus e scomparso a soli 30 anni, si fonda sui valori che lo hanno guidato nel corso della sua carriera giornalistica, fra tutti il desiderio di contribuire al cambiamento della nostra società e all'affermazione di valori morali, etici e civili.



La giuria, composta da giornalisti e scrittori, ha scelto i tre lavori ritenuti migliori in assoluto e ha assegnato una menzione speciale. Riceveranno un premio Simona Berterame, Chiara Di Cristofaro, Valerio Giacoia e Riccardo Michelucci. La graduatoria sarà resa nota solo nel corso della cerimonia. L’evento è promosso da Fiaba e l'Associazione culturale Angelo Maria Palmieri, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili sul premio sono disponibili sul sito web di Fiaba Onlus.