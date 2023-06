Un momento della cerimonia di consegna del premio Orlando Scarlata Un momento della cerimonia di consegna del premio Orlando Scarlata

Premio Orlando Scarlata 2023, a Palermo la cerimonia di consegna ai vincitori

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata Michela Iaccarino. Al secondo posto Luisa Santangelo, al terzo Erica Manna.

Preso la sede dell’Assostampa Sicilia a Palermo nella mattinata di giovedì 8 giugno 2023 si è svolta la cerimonia di consegna del premio nazionale "Orlando Scarlata", promosso dalla famiglia Scarlata con il Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia e con la collaborazione di Fnsi e Unione nazionale giornalisti pensionati e il sostegno di Inpgi, Casagit, Ordine nazionale e regionale giornalisti.



Il premio è dedicato alla memoria del grande giornalista, dirigente sindacale e figura di primo piano per tre generazioni di cronisti italiani. Scarlata ha ricoperto numerosi incarichi negli organismi di categoria. È stato vice segretario nazionale FNSI e presidente di Assostampa Sicilia, segretario dell’Ordine nazionale dei giornalisti ma anche presidente dell’Ordine regionale, presidente dell’Inpgi e tra i fondatori della Casagit e dell’Unione nazionale giornalisti pensionati.



Il premio, sul tema "Racconta un fatto eclatante che ti ha coinvolto nel corso della tua attività da giornalista precario” ha visto la numerosa partecipazione di giovani cronisti che hanno proposto saggi e racconti su temi ambientali, sociali, umani, professionali.



Ad aggiudicarsi il premio è stata la napoletana Michela Iaccarino con il racconto della sua esperienza di precaria in guerra. Seconda classificata Luisa Santangelo con le sue riflessioni da precaria della scrittura, terza Erica Manna con l’accorata cronaca del crollo del ponte Morandi. Menzioni speciali per Marco Manzoni, Marco Marini, Giorgio Vaiana.



Dopo i saluti della presidente regionale dei giornalisti pensionati Claudia Mirto la premiazione è stata aperta dagli interventi di Alessandra Costante (segretaria nazionale Fnsi), Guido Bossa (segretario UNGP), Roberto Gueli (presidente regionale Ordine Giornalisti Sicilia), Tiziana Tavella (presidente Assostampa Sicilia), Giuseppe Rizzuto (segretario regionale Assostampa), Franco Nuccio (fiduciario Inpgi per la Sicilia).