Un momento di Lampedus'amore 2023

07 Lug 2023

Lampedus'amore 2023: giornata conclusiva all'insegna di buon giornalismo, guerre e migrazioni

Cala il sipario sulla kermesse legata al Premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano. Fra gli appuntamenti in programma sabato 8 luglio: un convegno organizzato con il patrocinio, fra gli altri, della Fnsi e, in serata, la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del concorso.

Sipario sulla tre giorni dell'edizione 2023 di Lampedus'amore, kermesse legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, giornalista prematuramente scomparsa nel 2015. Densa di eventi la giornata conclusiva, sabato 8 luglio, che si aprirà alle 10, all'aeroporto di Lampedusa, con il convegno al titolo: "Dalla guerra alle migrazioni, raccontare le crisi e l'Europa che verrà", durante il quale si dibatterà di Mediterraneo, insularità, mobilità, soccorso e solidarietà, del ruolo fondamentale dei media e dell'osservanza delle regole deontologiche sul rispetto della persona e della sua dignità.



Moderati da Elvira Terranova (Adnkronos), parteciperanno: Juan Fernando Lopez Aguilar, presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo; Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Carlo Bartoli, presidente Cnog; Carlo Corazza, direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Francesca Corbo di Amnesty International; Roberto Gueli, presidente Odg Sicilia; Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa; Giuseppe Rizzuto, segretario Assostampa Sicilia; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.



Il seminario è organizzato con il patrocinio del Parlamento Europeo, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, della Fnsi, delle Assostampa Sicilia e Palermo.



Il gran finale della manifestazione è in programma alle 21.30 con la cerimonia di consegna dei premi giornalistici internazionali Cristiana Matano per le sezioni stampa estera, stampa nazionale (cartaceo, online e agenzie di stampa), stampa nazionale (tv, radio, web audio e video) e giornalista emergente (under 30).



Durante la serata, presentata da Monica Giandotti (Rai) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs), saranno anche assegnati i riconoscimenti agli studenti delle isole Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica e alle eccellenze lampedusane. Un momento, con video e testimonianze, sarà dedicato al decennale della visita di papa Francesco a Lampedusa.