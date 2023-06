Un momento della cerimonia di premiazione (Foto: Federica Serra)

28 Giu 2023

Palermo, consegnati i premi del Gruppo Cronisti Siciliani 2023

Al primo posto si è classificato Fabrizio Bertè, collaboratore de “La Repubblica”.

Nella sala del trionfo di Diana di Palazzo Sant’Elia a Palermo si è svolta martedì 27 giugno 2023 la cerimonia di consegna dei premi del Gruppo Cronisti Siciliani, in collaborazione con Assostampa ed Ordine dei giornalisti Sicilia. L’occasione è stata propizia anche per un vero e proprio appello alla categoria lanciato dalla segretaria del Gruppo Cronisti Siciliani, Claudia Brunetto e dal segretario Regionale di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto e sostenuto dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Siciliani Roberto Gueli a diventare tutti una sorta di «presidio permanente» per affrontare compatti le difficili sfide contemporanee dal precariato, alle querele bavaglio, alle gravi incertezze del sistema dell’informazione: «La libertà del giornalismo va di pari passo con la dignità del lavoro. I cronisti , con il loro racconto dei fatti sono garanzia permanente di democrazia. Un’informazione precaria non può essere il nostro futuro».



L’evento, ripartito dopo due anni di stop forzato, è un momento di incontro per il giornalismo siciliano e non ha mancato l’appuntamento con la memoria: a un anno dalla morte è stato ricordato Gigi Petyx, fotoreporter palermitano che con i suoi scatti ha raccontato i fatti con immediatezza ed occhio sempre attento.



Ad aggiudicarsi il premio giornalistico indetto dal Gruppo Cronisti siciliani e realizzato in collaborazione con Assostampa ed Ordine dei giornalisti di Sicilia è stato Fabrizio Bertè, collaboratore de “La Repubblica”. Secondo classificato Pier Damiani D’Agata (giornalista Rai), terza classificata Giuseppina Lazzara (giornalista Telecolor).



Sono state poi consegnate alcuni riconoscimenti speciali: a Riccardo Lo Verso di Live Sicilia è andata la targa “Aurelio Bruno per la Cronaca nera”; a Laura Mendola de La Sicilia ed Agi, la targa “Gianni Lo Monaco per la Cronaca giudiziaria”; ad Anna Cane del Giornale di Sicilia la targa “Marina Pino per la Cronaca bianca”; a Lucilla Alcamisi giornalista Rai la targa “Vittorio Corona per la televisione”; a Salvo Palazzolo de La Repubblica la targa “Maria Grazia Cutuli per le inchieste”; ad Igor Pety, la targa “Letizia Battaglia per la fotografia”; a Mario Barresi de La Sicilia la targa “Nicola Volpes - cronista dell’ anno 2023”; ad Angelo Mangano inviato Mediaset la targa “Mauro de Mauro - alla carriera”. Quattro targhe speciali sono state, inoltre, assegnate per la loro attività ai cronisti José Trovato, Connie Transirico, Riccardo Campolo e Licia Raimondi.



PER APPROFONDIRE

Premio cronisti 2023: «Libertà e dignità del lavoro di giornalista per garantire il diritto dei cittadini a democrazia e corretta informazione»

Premio cronisti 2023, a Palazzo Sant'Elia la cerimonia di consegna di tutti i riconoscimenti. Vince questa edizione il messinese Fabrizio Berté