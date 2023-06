La giuria della XV edizione del premio Biagio Agnes (Foto: premiobiagioagnes.it)

19 Giu 2023

Premio Biagio Agnes 2023, assegnati i riconoscimenti al giornalismo di qualità

Ufficializzati i vincitori. La cerimonia di consegna il 23 giugno in Campidoglio e il 4 luglio sulla Rai. A ritirare il premio per le istituzioni europee sarà Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue.

Ufficializzati i riconoscimenti del Premio Biagio Agnes 2023. Gianni Letta, presidente della giuria - composta fra gli altri da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Agnese Pini, Antonio Polito, Roberto Sergio, monsignor Dario Edoardo Viganò - ha comunicato i nomi dei vincitori durante la conferenza di presentazione nella sede Rai di viale Mazzini della cerimonia che si svolgerà a Roma, venerdì 23 giugno, in piazza del Campidoglio, per essere poi trasmessa il 4 luglio dalla Rai.



A ritirare il premio per le istituzioni europee sarà Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. Per la categoria dei reporter di guerra, il premio Agnes va a Stefania Battistini del Tg1 e a Lorenzo Cremonesi del Corriere della sera, entrambi impegnati sul fronte della guerra in Ucraina.



A Francesca Paci, cronista della Stampa, va il premio per la carta stampata per i suoi racconti della lotta per la libertà che vede protagoniste le donne iraniane. Il premio per la televisione va a Fiorello per il suo programma cult 'Viva Rai2!', mentre per le fiction è premiata la serie di Rai1 'Il nostro generale', con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Alla serie 'Mare fuori' sarà consegnato il riconoscimento 'generazione streaming'.



Il regista Pupi Avati riceverà il premio per il cinema legato al film 'Dante'; per la saggistica, il riconoscimento va a Sabino Cassese per l'opera 'Amministrare la nazione: la crisi della burocrazia e i suoi rimedi'; per la divulgazione scientifica la premiata è Margherita De Bac del 'Corriere della sera'. Infine, per 'generazione podcast' premio a Cecilia Sala del Foglio; per la Radio al format 'Voci in Barcaccia: largo ai giovani!' condotto su Rai Radio3 da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo: il 'generazione digitale' a Silvia Boccardi di 'Will Media'.