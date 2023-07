Un momento dell'edizione 2022 di Lampedus'amore

05 Lug 2023

Premio internazionale Cristiana Matano, tutto pronto per Lampedus'amore 2023

Tre giorni di eventi, dal 6 all'8 luglio, all'insegna di giornalismo, solidarietà e impegno sociale, nel ricordo della collega prematuramente scomparsa nel 2015. All'iniziativa anche la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante.

Sarà l'attore Andrea Bosca ad aprire, giovedì 6 luglio 2023, l'ottava edizione di Lampedus'amore, la manifestazione legata al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015, in programma sull'isola fino a sabato 8.



L'artista porterà in scena lo spettacolo teatrale "La luna e i falò", tratto dall'ultimo romanzo di Cesare Pavese, che mette in scena il senso della vita, la voglia di reagire e l'inquietudine: l'andarsene dai luoghi d'origine, l'essere straniero con la voglia di sentirsi comunque a casa da qualche parte, il tornare alla ricerca di una nuova identità.



La performance di Bosca sarà preceduta dalla cerimonia di apertura, presentata da Marina Turco (Tgs), che prevede la sigla della manifestazione e un video-ricordo di Cristiana Matano, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni.



Per tre giorni in piazza Castello, ma anche all'aeroporto di Lampedusa, dove sono state allestite due mostre, si parlerà di giornalismo, solidarietà, impegno sociale. Cultura, teatro, musica, premi, convegni animeranno Lampedus'amore.



«Saranno tre giorni per ricordare e raccontare – dichiara Filippo Mulè, presidente dell'associazione Occhiblu onlus, che organizza la manifestazione dal 2016 – mediante un percorso che avrà come tema conduttore il viaggio e che, attraverso il teatro, la musica, le mostre, i convegni e il buon giornalismo, riunirà a Lampedusa tante personalità per prendere parte a un evento che cresce e che si è distinto nel tempo per credibilità e varietà di proposte. Tre giorni di contaminazioni e condivisioni per riaffermare i valori della solidarietà tra i popoli e confrontarsi con la quotidianità che ci circonda».



All'iniziativa, che conta fra i partner istituzionali anche Federazione nazionale della Stampa italiana, Assostampa Sicilia e Assostampa Palermo, parteciperà anche la segretaria generale Alessandra Costante, che sabato 8 luglio, alle 10, all'Aeroporto di Lampedusa, interverrà al convegno dal titolo "Dalla guerra alle migrazioni, raccontare le crisi e l'Europa che verrà", organizzato con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Fnsi e dell'Ordine dei giornalisti.



PER APPROFONDIRE

Allegato di seguito il programma completo di Lampedus'amore 2023.