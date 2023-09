La locandina del premio (particolare – Foto: fiaba.org)

11 Set 2023

Premio 'Finanza per il sociale', prorogato il termine per partecipare alla VII edizione

Sarà possibile iscriversi fino al 21 dicembre 2023. Potranno competere giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni.

È stato prorogato al 21 dicembre 2023 il termine per partecipare alla settima edizione del premio ‘Finanza per il sociale’, dedicato ai giovani giornalisti e praticanti, per sostenere il loro impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria. Il tema di questa edizione è ''La cultura finanziaria per lo sviluppo economico e sociale, storie di diversità e convivenza''.



L’iniziativa è promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su iniziativa della stessa ABI) e FIABA Onlus, grazie all’impegno comune sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, che si realizza anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio, ed è patrocinata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.



Il Premio è destinato a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, di età inferiore ai 35 anni (compresi). Punta inoltre a coinvolgere i giornalisti di età superiore, tramite la possibilità di assegnare menzioni speciali. Obiettivo: sostenere il loro impegno a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un contesto in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità.



Questa edizione è indetta con la collaborazione in qualità di partner di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), CeRP-Fondazione Collegio Carlo Alberto e Fondazione Sodalitas, e con la collaborazione come media partner di Avvenire e del suo inserto economico L’economia civile e di Bancaforte.



All’articolo o servizio radiotelevisivo ritenuto migliore verrà assegnato un riconoscimento economico pari a euro 1.200. Sono inoltre previste menzioni speciali per gli elaborati più meritevoli. Il contributo vincitore sarà pubblicato sui siti Internet dei promotori ABI, FEDUF, FIABA.



La partecipazione è gratuita. Ogni concorrente potrà partecipare singolarmente o in gruppo con un solo articolo o servizio audio o video, che sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 e il 20 dicembre 2023.



L'elaborato in concorso dovrà essere spedito per e-mail entro giovedì 21 dicembre 2023 indicando come oggetto la dicitura 'Premio Finanza per il Sociale VII Edizione' a ufficiostampa@fiaba.org o per posta all'indirizzo Fiaba - Premio Giornalistico 'Finanza per il Sociale', Piazzale degli Archivi, n. 41, 00144 Roma. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale. Gli elaborati dovranno comunque pervenire entro e non oltre il 27 dicembre 2023.



Tutte le info su www.abi.it, www.fiaba.org e www.curaituoisoldi.it di FEDUF.