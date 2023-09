Un momento della cerimonia di consegna dei premi Rossella Minotti (Foto: alg.it)

15 Set 2023

Milano, consegnati i premi 'Rossella Minotti' 2022 e presentata l'edizione 2023

Riconoscimenti a Jessica Chia, Davide Giuliani e Marta Occhipinti. Menzione speciale a Domenico Letizia. Per partecipare al nuovo concorso c'è tempo fino al 31 dicembre. Il link al bando con tutte le informazioni utili.

Sono stati consegnati venerdì 15 settembre 2023, nella sede della Alg a Milano, i riconoscimenti ai vincitori del premio giornalistico Rossella Minotti 2022.



Si tratta di:

Jessica Chia per la sezione web, con l'articolo "Noi, schiave sessuali in Italia costrette a pagare con il corpo debito" pubblicato su La27Ora del Corriere della Sera;

Davide Giuliani per la sezione radio tv, con il servizio "Carcere minorile di Nisida, cambiamento possibile" trasmesso sulla web tv de il Sussidiario.net;

Marta Occhipinti per la sezione carta stampata, per l'articolo "Gli ex tossici a Ballarò tra i ragazzi da salvare" pubblicato su La Repubblica cronaca di Palermo.

La giuria inoltre ha assegnato una menzione speciale a Domenico Letizia per l'originalità dei temi di due articoli, "La corsa ai giacimenti dei fondali marini" e "L'editing genetico", pubblicati sul quotidiano La Ragione.



Nell'occasione è stata presentata la quarta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso rivolto alle giovani leve under 35 della categoria.



Diverse le novità di quest'anno. Intanto, la partecipazione è estesa a tutte le colleghe e a tutti i colleghi fino a 35 anni iscritti all'Ordine dei giornalisti, incentivando nel contempo l'iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi.



Quindi la dotazione del premio: raddoppiata rispetto all'edizione precedente, è ora di 6.000 euro così suddivisi: 1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni e, nel caso il vincitore/la vincitrice sia iscritta/o al sindacato dei giornalisti, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.



Il premio, ideato e finanziato dalla famiglia di Rossella, con il supporto di Fnsi e Alg, dal 2023 ha anche il contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, oltre al gratuito patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.



La partecipazione è gratuita. Il bando con tutte le informazioni utili è pubblicato qui e su www.alg.it.