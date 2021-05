Palazzo Montecitorio (Foto: Geobia - CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

19 Mag 2021

Fnsi in piazza, gli Ordini regionali aderiscono alla manifestazione del 20 maggio

Appello al governo per aprire il confronto sui temi del settore. «L'attuale delicata fase di transizione al digitale rischia di trasformarsi in un indebolimento e in una marginalizzazione dell'informazione di qualità con un'ulteriore distruzione di posti di lavoro», si legge in un documento diffuso dai coordinatori.

Gli Ordini regionali dei giornalisti aderiscono alla manifestazione organizzata dalla Federazione nazionale della Stampa italiana a Montecitorio il 20 maggio per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà strutturali del settore dell'editoria.



«I presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti – si legge in un documento diffuso dai coordinatori – aderiscono alla manifestazione promossa dalla Fnsi per giovedì 20 maggio a Roma al fine di rimettere al centro del dibattito pubblico i temi che riguardano l'informazione nel nostro Paese. Senza una nuova legge di sistema, l'attuale delicata fase di transizione al digitale rischia di trasformarsi in un indebolimento e in una marginalizzazione dell'informazione di qualità con un'ulteriore distruzione di posti di lavoro. A questa prospettiva – conclude il documento sottoscritto dai venti presidenti regionali – i giornalisti italiani hanno il dovere di opporsi, chiamando il governo a un serrato confronto per restituire all'informazione e al lavoro di chi fa informazione la centralità e il ruolo previsti dalla Costituzione». (Ansa)