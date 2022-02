La sala convegni della Fondazione Murialdi (Foto: archivio)

04 Feb 2022

Fondazione Murialdi, il 14 febbraio incontro con Enrico Letta e Nicola Graziani

Moderati da Giampiero Cazzato presenteranno il libro 'L’uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica', pubblicato da All Around.

Lunedì 14 febbraio alle 17, nella sede della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, Enrico Letta presenterà il libro di Nicola Graziani 'L’uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica', pubblicato in questi giorni da All Around.



L'incontro sarà moderato da Giampiero Cazzato. In rispetto delle norme anti-Covid per partecipare è necessario il green pass ed è obbligatorio prenotare scrive a redazione@edizioniallaround.it.