Greta Beccaglia con il presidente dell'Ast, Sandro Bennucci (Foto: Marco Mori - dicembre 2021)

25 Ott 2022

Giornalista molestata in diretta tv, sindacato e Ordine chiedono di essere parte civile

L'episodio al termine della partita Empoli-Fiorentina, all'uscita dello stadio Castellani, la sera del 27 novembre 2021. Stessa richiesta ha avanzato anche la cronista, Greta Beccaglia. Il gup deciderà nell'udienza del prossimo 20 dicembre.

La Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Stampa Toscana, con l'Ordine dei giornalisti nazionale e della Toscana, hanno chiesto di costituirsi parte civile all'udienza preliminare per le molestie subite in diretta tv dalla cronista Greta Beccaglia al termine della partita Empoli-Fiorentina, all'uscita dello stadio Castellani la sera del 27 novembre 2021. Stessa richiesta anche da parte della cronista.



Il gup deciderà nell'udienza del prossimo 20 dicembre. Unico imputato di violenza sessuale è il ristoratore marchigiano Andrea Serrani, che quella sera molestò la cronista che raccontava il clima del dopo partita. In aula, lunedì 24 ottobre, il difensore del ristoratore, Roberto Sabbatini, ha preannunciato la richiesta di abbreviato, che sarà formalizzata alla prossima udienza.