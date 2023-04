La locandina della manifestazione (particolare)

18 Apr 2023

Giornata mondiale per la libertà di stampa 2023, il 3 maggio manifestazione a Conselice

All'evento nazionale della Fnsi (appuntamento dalle 10.30 nella sala del Consiglio comunale) testimonianze e corso di formazione con, fra gli altri, la segretaria generale Alessandra Costante, Matteo Naccari, Paolo Berizzi, Mara Pedrabissi, Paolo Maria Amadasi e la sindaca Paola Pula. Altre iniziative sono in calendario a Napoli, Roma, Milano e Venezia.

Tutto pronto a Conselice (Ravenna), per la celebrazione della giornata mondiale per la libertà di stampa 2023. "Libertà di stampa, mai abbassare la guardia" è il titolo dell'iniziativa in programma mercoledì 3 maggio dalle 10.30 nella sala del consiglio del Comune del ravennate (via Garibaldi, 14).



Un seminario di formazione per i giornalisti, ma aperto al pubblico, e una serie di testimonianze caratterizzeranno la giornata, che vedrà, tra gli ospiti, la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante; il segretario aggiunto Fnsi e presidente Aser, Matteo Naccari; il vicepresidente dell'Assostampa Emilia-Romagna, Paolo Maria Amadasi e il presidente dell'Osservatorio sulla libertà di stampa, Paolo Berizzi.



L'apertura dei lavori sarà a cura della sindaca di Conselice, Paola Pula e dell'assessore regionale Paolo Calvano. A Berizzi spetterà introdurre i temi del seminario, che verrà aperto dalla relazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, Silvestro Ramunno, sul tema "L'Ordine dei giornalisti e la libertà di stampa".



"Deontologia di genere e libertà di stampa" è il titolo dell'intervento di Letizia Magnani, componente del Consiglio di disciplina dell'Ordine regionale e dell'associazione Giulia giornaliste. A Naccari spetterà il focus sul fenomeno dei giornalisti minacciati, «un fenomeno più diffuso di quanto sembri».



Sarà, invece, la neopresidente della Cpo Fnsi, Mara Pedrabissi, a parlare di "'-ismi e '-iste, giornalismo e giornaliste, quando non è una questione di sofismi".



La seconda parte della giornata sarà dedicata alle testimonianze. La giornalista Chiara Bissi parlerà di "Un lavoro, mille pressioni: vita da freelance". Saranno a Conselice anche i genitori di Mario Paciolla, cooperante morto in circostanze non chiare in Sudamerica.



I giornalisti d'inchiesta Paolo Bonacini e Giovanni Tizian si soffermeranno su "Aemilia: la 'ndrangheta dove non dovrebbe, il giornalismo contro l'infiltrazione mafiosa". Le conclusioni della giornata saranno a cura della segretaria Fnsi, Alessandra Costante. La mattinata sarà coordinata da Paolo Maria Amadasi, vicepresidente Aser.



Altre iniziative in occasione della giornata mondiale per la libertà di stampa sono previste anche a Napoli, Roma, Milano.



A Venezia, il Sindacato giornalisti Veneto si mobiliterà - si legge sul sito web dell'Associazione di stampa - con il consiglio direttivo regionale, i gruppi di specializzazione, il Gruppo giornalisti pensionati veneti, le Assostampa provinciali per porre l'attenzione sui tanti bavagli che limitano l'esercizio di cronaca e il dovere di informare assieme al diritto di essere informati: carcere, minacce, intimidazioni, leggi come quelle sulla presunzione di innocenza o sull'oblio, cessioni di testate e concentrazioni proprietarie. L'appuntamento è alle 10.30 sul ponte di Rialto.



