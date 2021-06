La cerimonia conclusiva del 'Nuovo Premio Vergani 2021' (Foto: Gruppo Cronisti Lombardi)

Gruppo Cronisti Lombardi, a Nuri Fatolahzadeh e Isaia Invernizzi il 'Premio Vergani 2021'

Ai primi classificati ex aequo nella sezione Carta Stampata si affiancano i vincitori delle sezioni Radio/tv, Agenzie di Stampa, Online e Fotografia. «Un evento che premia i cronisti sul campo, quelli che ogni giorno garantiscono il nostro diritto all'informazione», osserva il segretario generale Fnsi, Raffaele Lorusso.

Sono Nuri Fatolahzadeh, giovane cronista del Giornale di Brescia, e Isaia Invernizzi, giornalista del Post (ma per un'inchiesta realizzata sull'Eco di Bergamo) i vincitori ex aequo del 'Nuovo Premio Vergani 2021 – Cronista dell'Anno 2020' che si è tenuto sabato 26 giugno, a Milano, nella cornice dell'Istituto dei Ciechi, partner insieme a Coop Lombardia della manifestazione.



Ai primi classificati nella sezione Carta Stampata (che storicamente rappresenta il più importante riconoscimento del Vergani) si affiancano i vincitori delle sezioni Radio/tv, con Alberto Ambrogi della Tgr Lombardia; Luca Perillo e Francesco Maviglia, di AlaNews, per le Agenzie di Stampa; Davide Arcuri e Sacha Biazzo, di Fanpage, per l'Online; e Claudio Furlan per la sezione Fotografia.



Premiati anche Veronica Deriu de La Prealpina e Nello Scavo di Avvenire (secondi e terzi nella Carta Stampata), Jari Pilati del Tg3 (Radio/Tv), Manuela D'Alessandro dell'Agi (Agenzie di Stampa), Salvatore Garzillo e Davide Arcuri di Fanpage (Online).



«Quasi cento giornalisti in gara, 34 finalisti (divisi nelle sezioni carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa, online e fotografico), per un evento che premia i cronisti sul campo – sottolinea Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi – quelli che ogni giorno garantiscono il nostro diritto all'informazione».



Il Vergani, organizzato dal Gruppo Cronisti Lombardi dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, viene realizzato grazie al sostegno di Coop Lombardia e Fondazione Cariplo, e la giuria vede una decina di direttori delle più importanti testate nazionali e locali presieduta da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.