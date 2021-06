Premio su 'Tabacco e salute' di Fondazione Veronesi e Sitab. Lavori entro il 31 luglio

29 Giu 2021

'Tabacco e salute', prorogati al 31 luglio i termini per partecipare al premio di Fondazione Veronesi e Sitab

Più tempo per iscriversi alla prima edizione della competizione istituita al fine di promuovere l'impegno del giornalismo per una corretta informazione intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale come il tabagismo. I vincitori verranno resi noti il 15 ottobre 2021.

È stato prorogato al 31 luglio il termine per partecipare alla prima edizione del premio giornalistico su 'Tabacco e Salute' istituito da Fondazione Umberto Veronesi e Sitab (Società Italiana Tabaccologia) al fine di promuovere l'impegno del giornalismo intorno a un argomento di forte impatto sanitario, scientifico e sociale come il tabagismo.



Possono partecipare giornalisti o iscritti alle scuole di giornalismo autori di articoli, inchieste o servizi dedicati alla correlazione tra l'uso di tabacco, prodotti da fumo (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato) e salute.



I lavori (stampa, web, audio o video) dovranno essere in lingua italiana, apparsi su testate regolarmente registrate – quotidiani, settimanali, periodici, testate online, agenzie di stampa, radio e tv – nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 luglio 2021. La giuria chiamata a valutarli considererà come valore aggiunto la capacità di contribuire alla corretta informazione e divulgazione sul tema del concorso e l'abilità di farne emergere l'impatto sanitario e socioeconomico.



Le opere in concorso (non più di tre per ogni autore) vanno inviate alla dottoressa Elisa Invernizzi – Responsabile Ufficio Stampa Fondazione Umberto Veronesi – via Solferino 19, 20121 Milano (telefono: 02 76018187, e-mail: elisa.invernizzi@fondazioneveronesi.it).



I vincitori verranno resi noti il 15 ottobre 2021.



Il regolamento e il bando con tutte le informazioni utili per presentare le candidature sono pubblicati sui siti web della Fondazione Veronesi e di Sitab.