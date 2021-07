Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio (Foto: @UNICEF_Italia)

27 Lug 2021

'I nostri angeli', il premio Unicef a Marco Tarquinio

La cerimonia di consegna nell'ambito di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, in programma dal 2 al 5 settembre a Trieste. Il direttore di Avvenire si è distinto «per la grande attenzione rivolta alle grandi questioni internazionali e umanitarie che vedono protagoniste le nuove generazioni».

Va al direttore di "Avvenire" Marco Tarquinio la quinta edizione del premio "I nostri angeli", promosso da Unicef Italia in collaborazione con il Festival Link. Il riconoscimento giornalistico è riservato a chi si è distinto «per la grande attenzione rivolta alle grandi questioni internazionali e umanitarie che vedono protagoniste le nuove generazioni». Sarà la presidente Unicef Italia, Carmela Pace, a consegnare il premio in occasione di Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, in programma dal 2 al 5 settembre a Trieste.



Alla guida di "Avvenire", Marco Tarquinio, spiegano le motivazioni del premio, «ha saputo dar voce alle storie e alle condizioni delle bambine e dei bambini italiani e del mondo con grande sensibilità, attenzione e professionalità, senza mai tirarsi indietro di fronte alla complessità dell'epoca che stiamo vivendo. Così facendo ha contribuito in modo determinante, nel nostro Paese, all'affermarsi di una cultura ''dell'altro'' che, attraverso la conoscenza di fatti che accadono vicino e lontano, si pone quotidianamente lo scopo di infrangere quel muro di indifferenza che troppo spesso allontana i cittadini dalle storie di tanti, troppi bambini invisibili del pianeta, per divenire ogni giorno di più un alleato insostituibile nella difesa dei loro diritti intangibili».



L'annuncio dell'assegnazione del premio "I nostri angeli" 2021 arriva dal portavoce Unicef Italia Andrea Iacomini.



«Avvenire è un alleato insostituibile nella difesa dei diritti intangibili dell'infanzia. Di questo vogliamo ringraziare il direttore Marco Tarquinio, che in questi anni, incessantemente, ha dato voce e dignità a tanti bambini e bambine vulnerabili, che vivono nel nostro paese come in tante periferie del mondo, raccontando le loro storie, le loro testimonianze, rendendoli così meno 'invisibili'. Siamo inoltre particolarmente felici di assegnare il premio Unicef "I nostri angeli" al direttore Tarquinio in un anno davvero importante per noi, in cui celebriamo il 75° anniversario della nascita dell'Unicef», ha dichiarato Carmela Pace.



Marco Tarquinio, classe 1958, umbro di Assisi, è il direttore responsabile di Avvenire dal 2009. Esperto di politica interna e internazionale, inizia la carriera nella sua regione nel 1981, lavorando al settimanale ''La Voce'' e al ''Corriere dell'Umbria''. È stato notista e capo del servizio politico del ''Tempo'' e, prima ancora, della catena di quotidiani locali ''La Gazzetta''. Per quindici anni editorialista politico di ''Avvenire'', ha guidato, da caporedattore, sia la redazione centrale di Milano sia la redazione romana del quotidiano nazionale d'ispirazione cattolica di cui nel 2007 era diventato vicedirettore. (Adnkronos)