Giuseppe "Bepi" Zanfron (Foto: @VenetoStampa)

23 Lug 2021

Premio 'Bepi' Zanfron, quarta edizione dedicata all'emigrazione

I lavori, andati in onda o messi online tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2021, potranno essere inviati dagli autori, dai direttori delle testate o dai capiredattori entro le 12 del 2 ottobre 2021, con un breve curriculum professionale, a premiozanfron@sindacatogiornalistiveneto.it.

Sarà dedicata all'emigrazione italiana la quarta edizione del premio giornalistico intitolato alla memoria di Giuseppe "Bepi" Zanfron, organizzato da Assostampa Belluno e Sindacato giornalisti Veneto con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno, che come da tradizione vedrà la sua cerimonia di premiazione a Longarone nel mese di ottobre.



«Dopo il dissesto idrogeologico e lo sport, quest'anno a essere premiati saranno infatti i servizi giornalistici che con foto o riprese video avranno saputo raccontare al meglio storie di emigrazione italiana, odierne o del passato», spiega il sindacato regionale.



Bellunesi nel mondo

Bepi Zanfron, il cui nome è indissolubilmente legato agli scatti del Vajont, è stato un professionista che ha raccontato con le sue fotografie innumerevoli pagine di vita e di cronaca quotidiana; fondamentale per ricordare la storia degli emigranti la sua collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo, per la quale realizzò centinaia di scatti di emigranti bellunesi in tutto il pianeta.



Le novità della quarta edizione

Novità anche per quanto riguarda le premiazioni finali: da quest'anno, saranno infatti tre i lavori premiati, che verranno raccolti in un'unica graduatoria finale, superando così le divisioni in sezioni tra carta stampata, web e televisione.



Scadenza

I lavori, andati in onda o messi online tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2021, potranno essere inviati dagli stessi autori, dai direttori delle testate o dai capiredattori entro le ore 12.00 del 2 ottobre 2021, insieme ad un breve curriculum professionale, all’indirizzo premiozanfron@sindacatogiornalistiveneto.it.



Premiazione

La premiazione si svolgerà il 23 ottobre 2021, nella Sala Consiliare del Municipio di Longarone, all'interno delle manifestazioni per il 58° anniversario della tragedia del Vajont; solamente in quell'occasione saranno svelati i nomi della terna finalista e del vincitore.



PER APPROFONDIRE

Il bando con il regolamento e tutte le informazioni utili per partecipare alla quarta edizione del premio Zanfron sono disponibili sul sito web del Sindacato giornalisti Veneto (qui il link diretto).