La locandina del premio giornalistico 'Fratelli Tutti' (Foto: corecomlazio.it)

06 Lug 2021

Corecom Lazio, prorogato il termine per partecipare al premio 'Fratelli tutti'. Lavori entro il 13 settembre

Possono concorrere i giornalisti iscritti all'Odg regionale i cui elaborati, diffusi su carta, web, radio o tv, promuovano la solidarietà e la sussidiarietà come strumenti privilegiati per superare gli squilibri sociali nel mondo post-Covid e trasmettano una informazione di qualità e inclusiva.

Prorogato alle 24.00 del 13 settembre 2021 il termine per partecipare al premio giornalistico "Fratelli Tutti", ideato dal Corecom Lazio per promuovere la comunicazione delle tematiche sociali e ispirato ai contenuti dell'enciclica di papa Francesco. La decisione, spiega il Comitato regionale per le comunicazioni, «in ragione del perdurare della fase emergenziale e delle limitazioni protrattesi fino a pochi giorni fa e per consentire una più ampia e diffusa partecipazione di tutti gli interessati».



Il premio, che gode del patrocinio della Diocesi di Roma, dell'Aiart – Associazione Cittadini Mediali, dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), è rivolto ai giornalisti iscritti all'Odg Lazio, che potranno proporre elaborati cartacei e digitali, pubblicati da organi di stampa del Lazio, che promuovano la solidarietà e la sussidiarietà come strumenti privilegiati per superare gli squilibri sociali nel mondo post-Covid e che trasmettano una informazione di qualità e inclusiva, priva di pregiudizi e di odio.



Sei le categorie in concorso. Quattro per articoli, inchieste o servizi diffusi tramite i canali: carta stampata; web; radio; televisione; una categoria per documentari e cortometraggi multimediali diffusi su almeno due dei canali citati; una categoria riservata a community social o APP di servizi destinati alla promozione dell'inclusione sociale.



Prevista inoltre una categoria speciale per la progettazione e realizzazione di un sito web che agevoli la comunicazione fra associazioni di volontariato iscritte in Albi e Registri per il Terzo settore della Regione Lazio, privati ed Istituzioni.



Al vincitore di ognuna delle sei categorie sarà assegnato un premio di mille euro. Al vincitore della sezione speciale andrà un premio di 4mila euro.



Il regolamento con tutte le informazioni utili e la domanda di partecipazione da compilare sono disponibili sul sito web del Corecom Lazio.