Sara Manisera e Daniela Sala (Foto: europeanpressprize.com)

16 Set 2024

Il premio Ivan Bonfanti 2024 a Daniela Sala e Sara Manisera

Le giornaliste freelance vincono con il reportage 'Iraq senz'acqua: il costo del petrolio che arriva fino in Italia', pubblicato da Irpimedia. A Michela Iaccarino riconoscimento Enpa per 'Sulla pelle dell'orso' pubblicato su InsideOver.com.

Sono le giornaliste freelance Daniela Sala e Sara Manisera le vincitrici dell'edizione 2024 del premio giornalistico 'Ivan Bonfanti', promosso dalla associazione Ivan Bonfanti e patrocinato da Stampa Romana.



«Sala e Manisera si sono aggiudicate il plauso della giuria grazie a un reportage che descrive le disastrose conseguenze umane e ambientali dell'estrazione di petrolio in Iraq, petrolio che l'Eni poi trasporta fino in Italia. Il lavoro è stato pubblicato da Irpimedia e ha ricevuto recentemente anche lo European Press Prize nella categoria del giornalismo investigativo», spiega il sindacato regionale in una nota pubblicata sul proprio sito web lunedì 16 settembre 2024.



A Michela Iaccarino va invece il premio Enpa (Ente nazionale protezione animali) con un reportage sulla condizione degli orsi in Romania pubblicato su InsideOver.com.



La premiazione dell'edizione 2024 si terrà a Roma il 12 ottobre presso la libreria ELI di viale Somalia.



PER APPROFONDIRE

Leggi qui 'Iraq senz'acqua: il costo del petrolio che arriva fino in Italia' di Daniela Sala e Sara Manisera. A questo link il reportage 'Sulla pelle dell'orso' di Michela Iaccarino.