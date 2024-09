L’ingresso di Palazzo Ceriana Mayneri (Foto: centropestelli.org)

13 Set 2024

Premio Pestelli 2024, la cerimonia di consegna il 23 ottobre al Circolo della Stampa di Torino

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato Francesco Guidotti con una tesi dal titolo ‘Da Manchester al mondo: la lunga storia del Guardian’, discussa all’Università di Firenze.

Francesco Guidotti di Pontassieve (Firenze) si è aggiudicato il Premio Pestelli 2024 IX Edizione con una tesi dal titolo ‘Da Manchester al mondo: la lunga storia del Guardian’. La laurea è stata conseguita presso l’Università di Firenze.



Guidotti, si legge nella motivazione, «traccia la rotta di un lungo e appassionante viaggio nella storia del giornalismo britannico dalla metà del ‘600 circa fino ai giorni nostri. È un viaggio dettagliato, ricco di riferimenti storici, anche estranei al mondo dei giornali, utile ad inquadrare l’evoluzione dell’informazione in Gran Bretagna e in Europa».



Le due menzioni speciali sono andate a Giulia Ardino (Fossano, Cuneo) per la tesi ‘Maffio Mafii, direttore de Il Corriere della Sera 1927-1929’ (Università di Torino), e Lorenzo Canicchio (Roma) per la tesi ‘Il giornalismo locale che resiste alla crisi dell’informazione’ (Università La Sapienza di Roma).



La cerimonia di premiazione è in programma mercoledì 23 ottobre alle 16 al Circolo della Stampa a Palazzo Ceriana Mayneri, corso Stati Uniti 27 a Torino.



